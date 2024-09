„Tatort“: Der traurige Abschied rückt immer näher

Zehn Jahre lang waren sie gemeinsam auf der TV-Leinwand zu sehen. Zehn Jahre lang gingen sie zusammen durch dick und dünn. Doch nun endet das gemeinsame Abenteuer der beiden „Tatort“-Kommissare Paul Brix und Anna Janneke.

Am Sonntag (29. September 2024), im „Tatort“: Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh‘n“ werden Brix und Janneke ein letztes Mal gemeinsam im Frankfurter „Tatort“ zu sehen sein. 19 Fälle spielten die Hauptdarsteller Margarita Broich und Wolfram Koch Seite an Seite.

„Tatort“-Komissaren-Duo nimmt Abschied

Als die beiden im vergangenen Jahr ihren Abschied verkündeten, sagte Margarita Broich: „Wir wollen nochmal aufbrechen, andere Projekte, mehr Theater und für mich auch mehr Fotografie und etwas mehr Zeit für die Enkelkinder.“ Und auch Wolfram Koch nahm emotional Abschied: „Mit den wunderbaren Mitarbeitern des hr-Teams, mit der mutigen Redaktion, die sehr ungewöhnliche Filmprojekte immer wieder durchgesetzt hat und mit Margarita Broich, mit der es immer großen Spaß gemacht hat, zusammen zu arbeiten und Zeit zu verbringen.“

Doch worum geht es in dem neuen Fall? Von der ARD heißt es dazu: „Tristan Grünfels, 53, Psychologe und Opferbetreuer für die Frankfurter Polizei, hat Probleme. Immer wieder hat er Aussetzer, führt Selbstgespräche und verliert daraufhin auch die Verbindung zu seiner ohnehin dysfunktionalen Familie. Als er eines Morgens aus dem heimischen Chaos in Richtung seiner Praxis aufbricht, kommt eins zum anderen und er erschlägt eine Ordnungsbeamtin. Ungünstig nur, dass er durch ein Missverständnis zum Opferberater der Angehörigen wird und so Janneke und Brix ungewollt bei den Ermittlungen zu dem Mordfall begleitet.“

Die ARD zeigt den letzten Janneke-Brix-Tatort am Sonntag, den 29. September 2024 um 20.15 Uhr. Dann wird der Fall auch in der ARD-Mediathek zum Abruf bereitstehen.