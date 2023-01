„Tatort“-Star Stefanie Reinsperger erhält Morddrohungen – der Grund macht fassungslos

Mit einem großen Publikum wie den „Tatort“-Zuschauern kommt auch eine große Angriffsfläche. Das hat auch Stefanie Reinsperger schmerzlich zu spüren bekommen, nachdem sie im Februar 2021 zum Dortmunder Ermittler-Team dazugestoßen ist. Nach ihrem ersten Auftritt erreichen sie entsetzliche Nachrichten.

Doch es ist leider nicht das erste Mal, dass die „Tatort“-Darstellerin eine solche Reaktion vom Publikum erhält. Nach einem Theaterauftritt in Österreich hagelt es sogar Morddrohungen für die damals erst 29 Jahre alte Schauspielerin. Der Grund macht fassungslos.

„Tatort“-Star wehrt sich nach Theaterauftritt gegen Hassnachrichten

Dabei handelt es sich nicht etwa um konstruktive Kritik an einer Nachwuchskünstlerin, sondern widerliche Beleidigungen, die sogar zu Drohungen werden. Bei der „Jedermann“-Inszenierung der Salzburger Festspiele im Jahr 2017 übernimmt Stefanie Reinsperger die Rolle der „Buhlschaft“, die die personifizierte Verführung darstellen soll. Als einige der Zuschauer Stefanie in der Rolle sehen, sind sie sichtlich empört. Angeblich passe die kräftige Statur der Österreicherin nicht zur Rolle.

Jahrelang hat Stefanie Reinsperger darüber geschwiegen, welch herabwürdigende Kommentare sie sich nach dem Auftritt anhören musste. In ihrem Buch „Ganz schön wütend“ berichtet sie erstmals von den traumatisierenden Nachrichten: „Ich war zu eingeschüchtert, zu angegriffen und vor allem hat etwas ganz tief in meinem Inneren diesen Menschen das Recht gegeben, mich an mir zweifeln zu lassen. Und das möchte ich nicht mehr tun und vor allem möchte ich nicht, dass das jemand noch einmal erleben muss.“

„Tatort“-Darstellerin Stefanie Reinsperger wird wegen ihres Gewichts angefeindet

Den wohl schockierendsten Vorfall stellt ein Drohbrief dar, der Stefanie nach ihrem ersten Auftritt als „Buhlschaft“ erreicht. „Ich habe einen Drohbrief bekommen, in dem stand, dass ich, falls ich es wage, noch mal auf die Bühne zu gehen, mit Konsequenzen rechnen müsste, weil nicht ertragen wird, so einen hässlichen, dicken Körper zu sehen“, erinnert sich die Schauspielerin. Doch Stefanie Reinsperger hat sich nicht unterkriegen lassen und ist auf die Bühne zurückgekehrt.

Weitere News:

Selbst nachdem eine Zuschauerin einer anderen Theaterproduktion behauptet hat, „ich könnte nicht glaubhaft ein Vergewaltigungsopfer spielen, weil niemand auf der Welt so eine dicke Frau wie mich vergewaltigen würde“, ist sie wieder auf die Bühne gegangen. Umso aufgeregter ist Stefanie daher gewesen, als ihr erster „Tatort“-Film deutschlandweit in der ARD ausgestrahlt wird. Und ihre Angst sei nicht unbegründet, wie sie im Interview mit dieser Redaktion offenbart. „Leider ist diese Internet-Kommentarfunktion nicht zu kontrollieren oder einzudämmen und das ist einfach absolut widerwärtig und abartig, was da teilweise auf Plattformen vorgeht“, sagt sie.