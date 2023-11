„Tatort“-Star Christiane Blumhoff ist tot – Familie trauert um Schauspielerin

Traurige Nachrichten! „Tatort„-Star Christiane Blumhoff ist gestorben.

„Tatort„-Schauspielerin Christiane Blumhoff ist tot. Das bestätigt ihre Agentur am Mittwoch im Namen ihrer Familie mit. Sie ist vielen ARD-Zuschauern aus der Serie „Dahoam is Dahoam“ bekannt. Jetzt ist sie im Alter von 81 Jahren verstorben.

„Tatort“-Schauspielerin Christiane Blumhoff – HIER spielte sie mit

Laut Angaben ihrer Familie ist die Schauspielerin am Dienstag (14. November) in München überraschend eines natürlichen Todes gestorben. In dem Nachruf ihrer Liebsten heißt es: „Wir sind dankbar, Deine Lebenslust, Deinen unendlichen Optimismus und Deine Liebe für alle Menschen gespürt zu haben und ein Teil davon gewesen zu sein.“

Christiane Blumhoff stand für zahlreiche Serien vor der Kamera. „Derrick“, „Der Alte“, „Tatort“, „München Mord“, „Sturm der Liebe“ und „Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger“. In der BR-Sendung „Dahoam is Dahoam“ spielte sie in 61 Episoden die Figur der Helga Bamberger.

„Tatort“-Star Christiane Blumhoff – Sohn teilt emotionales Statement

Auf Facebook teilt der Sohn der Verstorbenen traurige Zeilen des Abschieds. Dazu veröffentlicht er auch einige Schnappschüsse mit seiner Mutter. Dazu schreibt er: „Mama, du hast dich auf deine wohlverdiente Reise zu Papa gemacht und jetzt könnt ihr endlich wieder zusammen tanzen. Es tut unendlich weh, aber ich bin dir so dankbar für alles was du warst und immer in unseren Herzen bleiben wirst. Unsere Sonne, strahlend, kraftvoll, warm und immer darauf bedacht, für alle Menschen da zu sein. Dein Gerechtigkeitssinn und deine positive, unvoreingenommene Art auf Menschen zuzugehen habe ich immer bewundert. „für mich ist jeder erstmal nett und er muss mir erstmal beweisen, dass er ein Arschloch ist“ das war dein Credo. Und das war nicht aufgesagt, sondern das hast du gelebt und vorgelebt. Du warst ein Vorbild, wie es sein sollte.“

Weiter heißt es: „Du hast uns nie viel erklärt wie wir zu seien haben, du hast es vorgelebt. Jeden Widerstand, der sich dir in deinem Leben in den Weg stellte, hast du mit deiner unbändigen Kraft bewältigt und bist daran gewachsen. Ich könnte so viel über dich schreiben, aber du sollst jetzt tanzen. Du hast genug gelesen in deinem Leben. Deine Stimme… Ach Mama. Danke . So vieles was ich bin, bin ich dank dir. Es wird schwer ohne dich. Deine steh-auf-Mentalität hat sich auch auf uns übertragen, deine Kraft war oft der nötige Energieschub, wenn alles zu viel erschien und dein Lachen und dein ewiger Sinn für den Quatsch, halt in deinen Kindern und Enkelkindern nach. Pfiat di Mama, Pfiat di „quatsch Oma““