„Tatort“: DAS macht Axel Milberg nach seinem Borowski-Aus

Sonntag (16. März) war ein dunkler Tag für Fans der ARD-Serie „Tatort“. Denn der allseits beliebte Kommissar Borowski löste seinen letzten Fall. Mit der Episode „Borowski und das Haupt der Medusa“ geht eine Ära zu Ende, mehr als zwanzig Jahre lang verkörperte Axel Milberg den eigenwilligen Ermittler.

Die Zuschauer können das Ende des Borowski-„Tatorts“ kaum fassen. Auf der Social-Media-App X (ehemals Twitter) schreibt ein treuer Fan: „Wie werde ich Axel Milberg vermissen.“ Doch der Schauspieler selbst verzagt keineswegs, wie er nun in einem Interview verrät.

„Tatort“-Star Axel Milberg hat Großes vor

Für Axel Milberg geht nun eine intensive Zeit zu Ende. Liebend gern verkörperte er den Kieler „Tatort“-Kommissaren Borowski, der ein wahrer Eigenbrötler ist. Der „Deutschen Presse Agentur“ berichtet der Fernsehstar: „Mein Gott, das sind dann 21 Jahre, das ist ein halbes Schauspielerleben. Es ist erstaunlich, dass ich so lange dabei blieb.“ Doch nachdem seine letzte Folge über die Bildschirme flimmerte, richtet der Schauspieler seinen Blick nach Vorne.

Verzweifeln wird der 68-Jährige keinesfalls. Und auch an seinen Renteneintritt denkt der Fernsehstar bisher nicht. Der Zeitschrift „Gala“ verriet er zuletzt: „Es ist immer wieder lustig, da manche Zuschauer glauben, ich drehe ‚Tatort‘ und sonst habe ich frei.“ Der ARD-Star dreht nämlich auch für andere Formate, auf die sich seine Fans freuen dürfen.

Axel Milberg führt aus: „Ich habe mit Daniel Harrich, der Regisseur, Autor, Kameramann und Produzent in einer Person ist, im November und Dezember letzten Jahres in Brasilien gedreht. Anfang April geht es in Deutschland weiter. Im Herbst findet dann die Ausstrahlung von ‚Verschollen‘ in der ARD statt.“ Und auch privat hat der „Tatort“-Star einiges vor.

In seiner Heimat in Bayern möchte der Schauspieler nun mehr Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden verbringen. Auch die Nähe zur Natur ist dem Fernsehstar wichtig. Milberg verrät: „Ich muss immer ins Freie. Mit allen Sinnen.“ Gemeinsam mit seiner Frau Judith wird der 68-Jährige schöne Stunden genießen. Der Fernsehstar berichtet: „Es wird in unserer großen Familie unglaublich viel geredet. Und schnell, da muss ich aufpassen, dass ich nichts verpasse.“ In den kommenden Monaten wird Milberg sicherlich viel Zeit für seine Liebsten haben.

Fans des „Tatort“-Stars müssen das Ende der Borowski-Ära nun erst einmal verkraften. Auf Axel Milberg müssen sie jedoch auch in Zukunft keineswegs verzichten.