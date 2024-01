„Tatort“: Massive Störung – ARD-Zuschauer auf 180

Große Aufruhr bei den „Tatort“-Zuschauern! Eine Mega-Panne brachte viele von ihnen auf die Palme. Was war da nur los in der ARD?

Da staunten „Tatort“-Zuschauer nicht schlecht als sie den Fernseher am Sonntagabend (21. Januar) einschalteten. Plötzlich fehlten die Dialoge der Schauspieler! Die Charaktere blieben stumm, nur leichte Hintergrund-Geräusche waren zu vernehmen.

+++„Tatort“: Kult-Ermittler geben Serien-Aus bekannt – „Irgendwann muss man ja auch mal aufhören“+++

„Tatort“-Zuschauer lassen ihrer Wut freien Lauf

Auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) beschwerten sich zahlreiche Nutzer über den Fauxpas. „Bin ich der Einzige, der keinen Ton hat?“ oder „Keine Sprache seit zehn Minuten und keiner der ARD-Deppen merkt es anscheinend“, hieß es dort von zwei Usern.

Und sie waren bei weitem nicht die Einzigen, die sich über die fehlende Tonspur aufregten. „Wortlos in Stuttgart. Entscheidende Tonspur fehlt – bei euch auch?“, „Sorry, ich höre niemanden sprechen“ und „Bin ich taub oder gibt’s da keinen Ton? Nicht mal einen schlechten“, schrieben weitere User. Nach einer guten Viertelstunde lief es dann allerdings endlich rund.

„Tatort“-Zuschauer freuten sich auf den Krimi aus Stuttgart

Dabei war die Vorfreude bei zahlreichen Zuschauern auf den Stuttgart-„Tatort“ ziemlich groß. Auf Facebook äußerten sich zahlreiche Social-Media-Nutzer positiv über den Krimi und das Ermittlerduo. „Gehören auf jeden Fall zu den drei besten Teams. Gut, dass sie wieder kommen“, meinte ein Zuschauer vorab (wir berichteten).

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Doch worum geht es in dem „Tatort“, der am Sonntagabend in der ARD ausgestrahlt wird? Es geht um einen Juwelier in Stuttgart, der kurz vor Ladenschluss überfallen wird. Der Ladenbesitzer selbst wird verletzt. Eine Kundin stirbt beim Fluchtversuch. Das Vorgehen der Räuber ist ähnlich zu einem Überfall vom Vorjahr. Die verschwägerten Familien Maslov und Ellinger geraten in den Fokus der Ermittlungen von Thorsten Lannert und Sebastian Bootz.