„Tatort“-Zuschauer fällen eindeutiges Urteil: „Geschmackssache“

Den Sonntagabend haben sich Krimi-Fans stets dick im Kalender markiert. Denn da flimmert eine neue „Tatort“-Folge über den Bildschirm! Am 21. Januar wird in Stuttgart ermittelt. Die Zuschauer fällen schon kurz vor der Ausstrahlung ein eindeutiges Urteil.

Doch worum geht es in dem „Tatort“, der am Sonntagabend in der ARD ausgestrahlt wird? Es geht um einen Juwelier in Stuttgart, der kurz vor Ladenschluss überfallen wird. Der Ladenbesitzer selbst wird verletzt. Eine Kundin stirbt beim Fluchtversuch. Das Vorgehen der Räuber ist ähnlich zu einem Überfall vom Vorjahr. Die verschwägerten Familien Maslov und Ellinger geraten in den Fokus der Ermittlungen von Thorsten Lannert und Sebastian Bootz, wie die ARD auf ihrer Webseite zusammenfasst.

ARD kündigt „Tatort“ auch auf Facebook an

Die erwachsenen Familien-Mitglieder haben jede Menge Erfahrung damit, wie man der Polizei aus dem Weg geht. Jetzt fällt der Verdacht auf den 13-jährigen David. Der ist in einem Jugendheim untergebracht. Die schreckliche Vermutung der Kommissare: Der strafunmündige Teenager wurde bei dem Überfall als Wachposten eingesetzt. Der Teenager könnte der Hebel sein, um die Familie zu knacken, wie die Kommissare feststellen.

Doch nicht nur auf ihrer Webseite kündigte die ARD den neuen „Tatort“ an. Auch auf ihrer Facebook-Seite gab der Sender seinen Zuschauern eine erste Kostprobe. In der Kommentarspalte zu dem Social-Media-Post fällen die User ein eindeutiges Urteil.

Zuschauer freuen sich auf die neue Folge

„Gehören auf jeden Fall zu den drei besten Teams. Gut, dass sie wieder kommen“, meint ein Zuschauer. „Das ist Geschmackssache. Am Ende kommt es auf das Drehbuch an. Aber ich hoffe, dass sich das Angucken auch lohnt!“, antwortet eine weitere Person.

Und auch die weiteren Kommentare zu dem Fall sind überwiegend positiv: „Wird bestimmt super mit den beiden“, „Eines meiner Lieblingsteams und die Story klingt vielversprechend“ und „Ich freue mich auf die beiden. Tolles Team und Schauspieler“, heißt es unter anderem. Wer den „Tatort“ nicht verpassen möchte, kann entweder am Sonntagabend (21. Januar) um 20.15 Uhr die ARD im TV einschalten oder den Fall in der Mediathek schauen.