„Tatort“: Fans halten es nicht aus – ARD nennt endlich Details

1970 flimmerte der erste „Tatort“ über die Fernsehbildschirme. Seitdem mauserte sich der Sonntagabend-Streifen zu einem echten Klassiker in der Primetime. Fans der Krimi-Reihe müssen sich allerdings noch eine Weile gedulden, bis sie mit aktuellen Folgen versorgt werden. Denn aktuell ist die ARD in der Sommerpause.

Jetzt gibt der Sender Details preis, wann mit neuen Erstausstrahlungen zu rechnen ist.

„Tatort“ verabschiedet sich mit „Polizeiruf 110“

Die Sommerpause hat in diesem Jahr ungewöhnlich früh begonnen. Schon am 20. Mai strahlte die ARD die letzte neue „Tatort“-Folge unter dem Titel „Letzter Ausflug Schauinsland“ aus. Auch am darauffolgenden Wochenende gab es noch einen neuen Sonntagskrimi: Am 26. Mai zeigte der Sender den Münchner „Polizeiruf 110“ mit dem Titel „Funkensommer“. Nun sind beide Formate vorerst auf Eis gelegt.

Die ARD nennt jetzt neue Einzelheiten, wann mit einer Wiederaufnahme der Kultsendung zu rechnen ist.

„Tatort“: Enttäuschung bei Fans dürfte anhalten

„Wann es mit den Erstausstrahlungen nach der Sommerpause wieder losgeht, können wir leider im Moment noch nicht sagen, da die Planungen für das zweite Halbjahr noch nicht final sind“, teilte die ARD auf Anfrage mit.

+++„Tatort“-Star Mark Waschke: Donnerstagmorgen ging die Nachricht rum+++

Über eine Sache herrscht jedoch Gewissheit: „Was allerdings schon feststeht: Während der Fußball-EM und der Olympischen Sommerspiele sind keine Erstausstrahlungen auf dem Sonntags-Krimi-Sendeplatz vorgesehen.“

Enden dürfte die Sommerpause 2024 vermutlich wie in den vergangenen Jahren gegen Mitte oder Ende August.

Bis dahin müssen sich „Tatort“-Fans mit den Wiederholungen begnügen. Am 30. Juni geht es mit dem Kölner Tatort „Hubertys Rache“ von 2022 und am 7. Juli mit dem Dresdner Tatort „Das kalte Haus“, ebenfalls aus dem Jahr 2022, los.