„Tatort“: Kosten zu hoch – ARD stellt Krimi ein

Der „Tatort“ ist deutsches Kulturgut. Jeden Sonntag versammeln sich Millionen von Zuschauern vor den Fernsehgeräten und schauen mal alleine, mal gemeinsam mit Freunden oder Familie den ARD-Krimi. Ermittelt wird in fast allen relevanten deutschen Städten. München, Dortmund, Köln oder Mainz dürfen Ermittlerteams ihr Eigen nennen. Wobei von letzterer Stadt bald Abschied genommen werden muss.

Der „Tatort“ aus Mainz, immerhin mit Hollywood-Schauspielerin Heike Makatsch („Resident Evil“, „Tatsächlich … Liebe“) erstklassig besetzt, wird in Kürze eingestellt. Das kündigte der ausführende Sender SWR nun an. Doch wieso traf der Südwestrundfunk diese Entscheidung?

ARD stellt „Tatort“ mit Heike Makatsch ein

„Der fünfte Tatort mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger wird der letzte sein: Der SWR verabschiedet sich von seinem Tatort aus Mainz“, heißt es in einer Erklärung des Senders. SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler erklärt die Entscheidung.

„Für den SWR war es eine große Ehre, mit einer so unverwechselbaren und facettenreichen Schauspielerin wie Heike Makatsch im ‚Tatort‛ zusammenarbeiten zu dürfen. Für die Darstellung der Hauptkommissarin Ellen Berlinger hätte es keine Bessere geben können. Umso schmerzlicher ist es für uns, die in Mainz verortete Reihe nach dem neuen Fall ‚Aus dem Dunkel‛ aus finanziellen Gründen beenden zu müssen. Die Inflation führt auch bei unseren fiktionalen Produktionen zu spürbaren Kostensteigerungen, die wir ohne Einschnitte im Angebot leider nicht mehr auffangen können. Zudem müssen wir im Rahmen unseres digitalen Umbaus Geld umschichten, um mehr Serien für die ARD Mediathek realisieren zu können. Deshalb konzentriert sich der SWR künftig auf seine drei anderen ‚Tatort‛-Reihen in Ludwigshafen, Stuttgart und im Schwarzwald mit unverändert jeweils zwei neuen Fällen pro Jahr“, so Bratzler.

In ihrem letzten Fall ermittelt Ellen Berlinger (gespielt von Heike Makatsch) gegen einen Stalker, der seine Opfer mit perfiden Mitteln zur Verzweiflung treibt. Der Fall „Aus dem Dunkel“ soll im Herbst 2023 nach der Sommerpause in der ARD ausgestrahlt werden.