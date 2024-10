Jan Josef Liefers: „Tatort“-Star rettet ihm das Leben

Es war ein turbulentes Jahr für Regisseur Simon Verhoeven, der mitten im Trubel seiner neuen Filmproduktion „Alter weißer Mann“ (ab 31. Oktober im Kino) eine dramatische Wendung erlebte. Während er die Kameras auf das nächste große Meisterwerk richtete, ignorierte er die Alarmsignale seines Körpers – bis sein Freund und „Tatort“-Star Jan Josef Liefers zum Retter in der Not wurde.

Liefers, der nicht nur als Kommissar Boerne in medizinischen Angelegenheiten ermittelt, sondern auch im echten Leben ein wachsames Auge behält, drängte Verhoeven zu einem Arztbesuch. Und das war in letzter Sekunde: Ein Stent am Herzen rettete dem Regisseur das Leben.

„Tatort“-Star erhält rührende Worte

„Ich habe einen Stent bekommen. Also am Herzen. Das war am 1. August. Und es war auch eine ziemlich knappe Sache, kann man sagen“, verrät der Sohn von Senta Berger und Michael Verhoeven auf der Filmpremiere. Dass er dem Tatort-Star sein Leben zu verdanken hat, lässt den Regisseur nicht kalt. „Der Grund, warum ich einen Stent bekommen habe, war, weil der Typ mir gesagt hat, ich soll zur Untersuchung gehen. Ich liebe ihn“, gesteht Verhoeven Medienberichten zufolge sichtlich bewegt.

+++ Auch spannend: „Tatort“-Star über Nazi-Verbrecher: „Sie müssen sich verantworten“ +++

Doch die Dreharbeiten brachten nicht nur gesundheitliche Herausforderungen mit sich. Im April musste Verhoeven den Verlust seines geliebten Vaters Michael Verhoeven verkraften, der mit 85 Jahren verstarb. Ein schwerer Schlag für die Familie, die in Grünwald bei München eine Ära enden sah. „Eine Welt ist verloren gegangen. Es ist unvorstellbar schmerzhaft“, teilt Verhoeven der Deutschen Presse-Agentur mit.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wir denken immer, zum Arzt geht man erst, wenn man krank ist oder Beschwerden hat. Wenn es um verengte Herzgefäße geht, kann es aber ohne jegliche Beschwerden bereits 5 vor 12 sein“, warnt „Tatort“-Star Jan Josef Liefers in der „Bild“.

Die ARD zeigt neue Ausgaben vom „Tatort“ für gewöhnlich sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Fälle auch in der ARD-Mediathek im Stream.