„Tatort“-Szene bringt Zuschauer auf 180 – „Ihr Schweine“

Wahre Fans des „Tatorts“ halten sich ihren Sonntagabend extra für die neueste Folge der Krimiserie frei. Auch am 8. Dezember zeigte die ARD zur besten Sendezeit eine neue Episode, die scheinbar ein wenig festliche Stimmung in die Vorweihnachtszeit bringen soll.

„Stille Nacht“ heißt die Folge Nummer 1283, in der die Ermittlerinnen Liv Moormann (gespielt von Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (gespielt von Luise Wolfram) im Einsatz sind. Doch eine Szene des Krimivergnügens sorgt bei den Zuschauern nun für schlechte Stimmung.

„Tatort“ verpasst Zuschauern einen Ohrwurm

Im Bremer „Tatort“ wird bereits am zweiten Advent Weihnachten gefeiert. Während ihres Feiertagsdienstes werden die Kommissarinnen Moormann und Selb zu einem Tatort gerufen. Der Kapitän Hendrik Wilkens liegt erschossen in seinem Zimmer. Damit ist der erste Weihnachtsfeiertag für die Familie Wilkens gelaufen. Je tiefer die Ermittlerinnen in die Familiengeschichte des Opfers eintauchen, desto mehr Geheimnisse offenbaren sich.

Die Fans der Erfolgsserie dürfen sich außerdem über eine ganz besondere Überraschung freuen. Denn ab sofort verkörpert die Sängerin Helen Schneider die Gerichtsmedizinerin Edda Bingley. Wie die Musikerin in einem Interview verriet, wird ihre Rolle auch in Zukunft im Bremer Ableger zu sehen sein. Trotz der Freude über den schauspielerischen Zuwachs können die Zuschauer ihre Emotionen nur einen Augenblick später kaum mehr zurückhalten…

Denn ab Minute 4:10 stimmt das Ermittlerteam den Weihnachtshit „Last Christmas“ von Wham! an. Der ultimative Weihnachtssong ist ein Ohrwurm und wird von vielen Menschen aus diesem Grund kaum noch toleriert. Auch die Zuschauer der ARD hätten in diesem Moment am liebsten den Fernseher ausgeschaltet. Auf X sammeln sich die Beschwerden. Die User schreiben:

„Diesmal wurde halb Deutschland auf einmal gewahmt.“

„NEIN! Tatort! NEIN! Bin gewahmt worden.“

„Boah, vom Tatort gewahmt zu werden. Hart.“

„Möchte nur mal sagen, dass ich die alljährliche Wette, wer als erstes Last Christmas gehört hat, dank des Tatorts sowas von verloren habe. Ihr Schweine.“

„Wenn Whams Last Christmas mehr als zweimal hintereinander läuft, ist das Mordmotiv genug.“

„Egal wie gut der Tatort eventuell werden könnte, aber noch einmal Wham und ich bin raus!“

Der zweite Advent scheint den meisten Zuschauern dann doch noch zu früh für Weihnachtsmusik zu sein.

Trotz des unliebsamen Weihnachtsliedes scheinen die „Tatort“-Zuschauer die aktuelle Folge dennoch genossen zu haben. Hits wie „Last Christmas“ wird wohl in den kommenden Wochen sowieso niemand aus dem Weg gehen können.