Bremen-„Tatort“ in der ARD: Spaltet der Krimi die Fans?

Am Sonntagabend (8. Dezember) um 20.15 Uhr fiebern wieder viele Krimifans einer actionreichen und spannenden Folge des Tatorts in der ARD entgegen. Der Schauplatz liegt dieses Mal direkt an der Weser: So geht das Bremer Ermittlerduo Selb und Moormann, gespielt von Luise Wolfram und Jasna Fritzi Bauer, auf Täterjagd.

Wie aktuell in vielen Haushalten steht in der Episode „Stille Nacht“ ebenfalls schon alles im Zeichen der besinnlichen und fröhlichen Weihnachtszeit. Die beiden Ermittlerinnen haben Feiertagsdienst an Weihnachten und freuen sich, nicht mit ihren Familien feiern zu müssen. Doch dann werden sie plötzlich zu einem Tatort gerufen.

„Tatort“: Mord erschüttert besinnliches Fest der Liebe

Am ersten Weihnachtstag liegt Kapitän Hendrik Wilkens erschossen in seinem Zimmer. Zusammen mit seinem Ehemann hatte er einen philippinischen Matrosen aufgenommen. Eigentlich sollte das gemeinsame Weihnachtsfest mit Kindern und Enkelkindern harmonisch werden. Für die Kommissarinnen Liv Moormann und Linda Selb deutet alles auf einen Raubmord hin. Aber war das Miteinander der Familie Wilkens wirklich so friedlich, wie es erscheint?

Diese Frage wird am Sonntagabend um 20.15 Uhr wie immer im Ersten beantwortet. Für Zuschauer, die die Folge verpassen, gibt es überhaupt keinen Grund zur Enttäuschung! So können sie die Bremer-Tatortausgabe flexibel nach Ausstrahlung in der ARD-Mediathek abrufen.

Bremer „Tatort“: Unterschiedliches Stimmungsbild unter den Fans

Abschließend stellt sich die Frage, wie die Fanfreude auf den Bremer-Tatort ausfällt. Auf dem sozialen Netzwerk Instagram sind nur wenig Reaktionen zu finden. Generell sind die Tatort-Zuschauer gespaltener Meinung. Ein paar Fans freuen sich darüber, dass es am 8. Dezember in Bremen ermittelt wird. So schreibt ein Anhänger: „#teamjasna Ich freue mich!“ Hierbei bringt er darüber hinaus seinen Gefallen an der Tatort-Darstellerin Jasna Fritzi Bauer zum Ausdruck. Ein weiterer Kommentar eines Users fällt dagegen ganz anders aus: „Kannst abmelden den Tatort. Das Team ist mit das Schlimmste!“

Es bleibt spannend abzuwarten, wie fesselnd der Krimi sein wird und, wie die Zuschauerzahlen ausfallen werden. Erlebt der Krimi-Klassiker eine neue Rekordquote oder ein Desaster?