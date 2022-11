US-Rapper Takeoff erschossen: Ein Selfie wurde ihm zum Verhängnis

Drama in den USA. Der Rapper Takeoff, Mitglied der US-Hip-Hop-Combo „Migos“ wurde in der Nacht zu Dienstag in Houston (Texas) erschossen. Die Polizei fand den 28-Jährigen vor einer Bowlingbahn.

Bilder vom Tatort zeigen den 28-jährigen US-Rapper in seiner Blutlache liegend. Wie die Polizei gegenüber „TMZ.com“ bestätigte, sei Takeoff bei einer Schießerei, die sich gegen 2.30 Uhr ereignet hatte, tödlich getroffen worden.

Rapper Takeoff in den USA erschossen

Takeoff war zusammen mit Bandkollege Quavo in der Location namens „810 Billiards & Bowling“. Die beiden sollen dort mit Würfeln gespielt haben, als plötzlich Schüsse fielen. Takeoff sei in den Kopf getroffen worden. Er starb am Ort des Angriffes.

Bei der Schießerei seien laut „TMZ.com“ noch zwei weitere Menschen verletzt worden, sie wurden mit Privatfahrzeugen ins Krankenhaus gebracht. Rapper Quavo sei glücklicherweise unverletzt geblieben. Nur wenige Stunden vor der Schießerei hatte Takeoff noch ein Bild von sich in der Bowlingbahn gepostet. Es scheint, dass er seine Mörder so auf sich aufmerksam gemacht hat.

Die Hip-Hop-Kombo „Migos“ hatte sich 2008 in Lawrenceville, Georgia gegründet. Sie bestand aus den Rappern Offset, Quavo und Takeoff. 2013 feierten die drei mit der Single „Versace“ ihren Durchbruch. Mit dem Song „Bad and Boujee“ erreichten sie 2016 erstmals eine Platzierung in den deutschen Singlecharts. 2021 veröffentlichten „Migos“ ihr Album „Culture III“ bei dem unter anderem Superstars wie Drake, Justin Bieber oder Cardi B. mitwirkten.

In den sozialen Medien herrscht große Trauer ob des Todes von Takeoff. „Ruhe in Frieden, Takeoff. Der talentierteste von allen Dreien. Die traurigste Geschichte seit langem“, schreibt dort ein Fan. Und ein anderer ergänzt: „Wie viele Mütter müssen noch ihre erschossenen Söhne begraben? Und wie viele Kids ihre Väter, bis die normalste Nation der Erde merkt, dass es unter Umständen doch keine gute Idee ist, dass sich jeder Dummkopf und Psycho im Supermarkt eine Pistole oder Sturmgewehr kaufen kann.“