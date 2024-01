Formel 1: Steiner-Rauswurf – wurde ihm der Ruhm zum Verhängnis?

Günther Steiner ist nicht mehr Teamchef bei Haas. Der Formel-1-Rennstall hat sich wenige Wochen vor dem Start der neuen Saison völlig überraschend von dem Südtiroler getrennt. Als Grund nannte Haas die fehlende Weiterentwicklung.

Doch war es wirklich der fehlende Misserfolg, der Günther Steiner bei Haas zum Verhängnis wurde? Aus der Formel 1 wird nun die ein oder andere Stimme laut, die auch einen Zusammenhang mit Steiners persönlichem Ruhm sehen.

Formel 1: Steiner-Rauswurf – was sind die Gründe?

Die fehlende Konstanz, die fehlende Weiterentwicklung und Unstimmigkeiten bei der Ausrichtung – das sollen die Gründe für das Aus von Günther Steiner bei Haas sein. „Wir hatten einige Erfolge, aber wir müssen beständig Ergebnisse liefern, die uns helfen, unsere übergeordneten Ziele als Organisation zu erreichen. Wir müssen mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen effizient umgehen, aber der Schlüssel zu unserem Erfolg als Team ist die Verbesserung unserer Design- und Ingenieursfähigkeiten“, begründet Teambesitzer Gene Haas.

Während Haas der Meinung ist, dass man aus den bestehenden Ressourcen hätte mehr herausholen können, soll Steiner laut Medienberichten mehr Investitionen gefordert haben. Schon länger gibt es Gerüchte über Unstimmigkeiten zwischen dem Haas-Boss und dem ehemaligen Teamchef.

„Steiner wurde Opfer seiner Popularität“

Aber das soll nicht der einzige Grund gewesen sein, der zur Trennung führt. Auch Steiners Rolle als Netflix-Star missfiel wohl der Haas-Spitze – das behauptet jedenfalls Red-Bull-Chefberater Dr. Helmut Marko. Gegenüber „Sport1“ sagte er: „Sagen wir mal so: Wer durch eine Doku wie von Netflix zu populär wird, neigt zum Abheben. Aber wer zu schnell zu hochfliegt, der stürzt auch schneller ab. Ich habe nur gehört, dass er seine Popularität in Anteile vom Team ummünzen wollte. Und das hat Eigentümer Gene Haas nicht mehr gefallen. Es ist auch in unserem Sport so, dass das Team immer über der Einzelperson steht. Steiner wurde Opfer seiner Popularität.“

Und auch Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone fand durchaus kritische Worte für Steiner: „Es gab noch nie einen erfolgloseren Teamchef in der Formel 1, der durch eine US-Doku trotzdem zum Superstar wurde. Zu meiner Zeit, als nur Leistung zählte, hat es das nicht gegeben.“

Bei Haas hat jetzt Ayao Komatsu übernommen. Der Japaner wurde vom technischen Direktor zum Teamchef befördert. Wie es für Günther Steiner weitergeht, ist noch unklar. Eine Anfrage von „Sport1“ blieb unbeantwortet.