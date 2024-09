ARD: Es passierte während der Tagesschau – „Das tut mir leid“

Manchmal kann selbst die seriöseste Nachrichtensendung zum Comedy-Highlight werden – zumindest, wenn Susanne Daubner (63) am Mikrofon sitzt! Fast ein Jahr ist es her, dass die ARD-Moderatorin für einen der legendärsten Momente in der TV-Geschichte Deutschlands sorgte.

Wir erinnern uns: Am Mittwochmorgen (27. September 2023) brachte ein Lachanfall die „Tagesschau“-Sprecherin komplett aus dem Konzept. Und das gleich mehrfach!

ARD: Susanne Daubner sorgt für TV-Highlight

Der Tag begann mit einer launigen Überleitung des ARD-Morgenmagazins von Anna Planken und Sven Lorig. Schon vor dem ersten „Guten Morgen“ kicherte Daubner los. Der Versuch, eine Nachricht über den Chemiegipfel zu verlesen, endete in einem herzlichen Lachanfall: „Das tut mir jetzt echt Leid“, prustet sie, während sie sich eine Träne aus dem Auge wischte.

+++ Auch interessant: Susanne Daubner verkündet es während der „Tagesschau“ +++

Zwischen tiefen Atemzügen und einem tapferen „So, aber jetzt!“ schaffte es Daubner schließlich, die Nachricht routiniert zu Ende zu bringen. Doch was war der ausschlaggebende Grund für ihren exzessiven Lachanfall? Moderator Sven Lorig fragte scherzhaft, ob er der Auslöser gewesen sei. Daubner bestätigte lachend, während Lorig sich mit einem Kniefall entschuldigte.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den sozialen Medien schlug der Vorfall hohe Wellen, viele Zuschauer mussten spontan mitlachen. „So toll. Immer wenn ich das sehe, kommt Freude auf“, schreibt eine Userin unter dem Instagram-Video. Ein Weiterer wünscht sich: „Sehr sympathisch und wir alle brauchen mehr Momente dieser Art!“ Susanne Daubner beweist: auch im Live-Fernsehen darf der Humor nicht zu kurz kommen.

Die Tagesschau läuft täglich ab 20 Uhr in der ARD und ist anschließend in der Mediathek abrufbar.