Sylvie Meis zeigt sich in Topform am Traumstrand – „Mir fehlen die Worte“

Ihrem Charme kann kaum jemand widerstehen, ihr niederländischer Akzent verzaubert bereits seit Jahren Fernsehzuschauer. Sylvie Meis ist auf den roten Teppichen dieses Landes zu Hause. Bekanntheit erlangte die mittlerweile 45-Jährige als Spielerfrau des Profi-Fußballers Rafael van der Vaart, nach dem Ehe-Aus im Jahr 2013 baute sich die Moderatorin jedoch schnell eine eigene Karriere auf.

Als Jury-Mitglied der RTL-Show „Das Supertalent“, Teilnehmerin der Tanzshow „Let’s Dance“ und Moderatorin des Reality-TV-Formates „Love Island“, machte sich Sylvie Meis einen Namen. Zu dem luxuriösen Alltag des Fernsehstars gehören auch regelmäßige Traumurlaube. Der neuste Schnappschuss der Moderatorin am Strand, sorgt nun für Schnappatmung bei ihren Fans.

Sylvie Meis lässt die Hüllen fallen

Dem Instagram-Profil von Sylvie Meis folgen stolze 1.4 Millionen Menschen. Die Moderatorin teilt hier regelmäßig Einblicke in ihren glamourösen Alltag – von Flügen mit dem Privatjet, teuren Kleidern bis zu luxuriösen Restaurantbesuchen ist hier alles dabei. Zuletzt machte Meis Urlaub auf den Malediven und ließ ihre Follower an ihrer Auszeit vom kalten deutschen Winter teilhaben. Auf ihrem neusten Foto lässt die Moderatorin nicht viel Raum für Fantasie.

In einem hautengen dunkelbraunen Badeanzug stolziert Sylvie Meis den malerischen Traumstrand entlang. Das knappe Stückchen Stoff ist tief ausgeschnitten und bedeckt gerade so die wichtigsten Stellen. Gekonnt posiert Meis vor dem kristallklaren Wasser, die Sonnenbrille lässt den Fernsehstar besonders lässig wirken. Auch am Strand scheint eine Sylvie Meis perfekt gestylt zu sein, die Haare und das Make-Up sehen makellos aus. Die freizügigen Fotos kommentiert die Moderatorin mit den Worten: „Bis zum nächsten Mal.“ Auch für die Moderatorin endet der schönste Urlaub irgendwann.

Begeisterung auf Seiten der Fans

Auch die Fans der Moderatorin freuen sich über die sonnigen Grüße ihres Idols. Unter dem Instagram-Beitrag von Sylvie Meis häufen sich die positiven Rückmeldungen. Ein Follower kommentiert die Fotos mit den Worten: „Deine Schönheit ist nicht in Worte zu fassen, so eine traumhaft wunderschöne Frau“ und ein weiterer Fan schreibt: „Mir fehlen die Worte! Einfach wunderschön!“ Über so viel Zuspruch von Seiten der Fans freut sich der Fernsehstar garantiert.

Ob sich Sylvie Meis auf die kalten Temperaturen in der Heimat freut, bleibt fraglich. Ein wenig Sonne scheint die Moderatorin in den letzten Tagen allemal getankt zu haben.