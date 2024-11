„Love Island VIP“: Sylvie Meis verrät – DIESEM Paar drückt sie die Daumen

Bei „Love Island VIP“ fliegen die Funken! Bekannte Gesichter der Reality-TV-Szene stürzen sich ins Abenteuer und suchen nach der großen Liebe. Mit Sylvie Meis als charmante Begleiterin erleben die Kandidaten ein echtes Gefühlschaos: Dabei treffen selbst die ein oder anderen Ex-Flammen aufeinander und sorgen für ein Auf und Ab der Emotionen!

Im Gespräch mit dieser Redaktion plauderte TV-Moderatorin Sylvie Meis über Deutschlands heißestes Datingformat.

„Love Island VIP“: Sylvie Meis im Interview

Love Island hat einen wirklich guten Ruf, und es scheint, dass die Kandidaten die Show ernster nehmen als andere TV-Formate. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Was macht Love Island so besonders?

Ich glaube, dass „Love Island“ in der Reality-Welt wirklich ein sehr classy Format ist. (…) Wenn man international schaut, hat Love Island einfach ein echtes Standing. Und ich denke, genau deshalb wird es auch von unserer VIP-Cast sehr ernst genommen. Die sind wirklich reingegangen, um die Liebe zu finden. Du siehst echte Emotionen – selbst bei großen Stars aus der Reality-Welt, wie Gigi oder Yasin, die wirklich an ihre Grenzen gehen.

(…) „Love Island“ legt den Fokus wirklich auf die Liebe. Es geht nicht um cheating oder darum, nackt zu sein. Und mit allem Respekt für andere Reality-Formate – I’m not bashing anyone – finde ich, dass „Love Island“ ein Original-Love-Dating-Format ist. Und das macht den großen Unterschied.

Auf Love Island wird geflirtet, was das Zeug hält. Was würden Sie sagen: Was macht einen guten Flirt aus?

Ich liebe es, dass auf „Love Island“ richtig geflirtet wird. Die checken alles aus, gehen von einem zum anderen und schauen, was besser passt. Genau so soll es sein, genau so funktioniert „Love Island“. Ein guter Flirt gelingt, wenn man es mit Humor verbindet, sich tief in die Augen schaut und die Sache mit Spaß angeht. Natürlich gehört auch ein Kuss dazu.

Ich fand es zum Beispiel super, dass Leandro Yeliz gleich beim ersten Date auf dem Schiff geküsst hat. Das war ein super Move! So hat er es geschafft, Gigi ein bisschen auszustechen. Ich finde, Flirten braucht Mut. Man sollte keine Angst haben.

Sie arbeiten dort, wo andere Urlaub machen – in Griechenland. Haben Sie selbst einen Lieblingsurlaubsort, und was macht ihn für Sie so besonders?

Ich habe mehrere Orte, wo ich total gerne Urlaub mache. Mykonos zum Beispiel finde ich im Sommer immer toll. Oder Ibiza – dort war ich letzten Sommer mit meinem Sohn. Im Winter fliege ich dann gerne in andere Destinationen. Es hängt immer von der Jahreszeit ab. Aber egal wo, ich genieße es, mich zu entspannen und einfach Urlaub zu machen.

Gibt es ein Paar in der Show, dem Sie besonders die Daumen drücken oder heimlich „shippen“?

Mein favourite couple? Yasin und Gigi! (lacht) Die beiden, wenn sie zusammen Quatsch machen – das finde ich großartig. Aber wenn es um Romantik geht, finde ich Patrick und Chiara ein wunderschönes Paar. Die haben sich wirklich gefunden. Auch Yeliz und Leandro finde ich toll. Man sieht Yeliz richtig an, wie sehr sie sich das gewünscht hat. Als sie sich getroffen haben, war da gleich dieses Gefühl von „Oh mein Gott, that’s it!“ Ich finde das alles so süß.

Was halten Sie persönlich von den ganzen „Bro- und Sistercodes“, die es in der Reality-Welt gibt? Besonders als Alicia Danilo bei der ersten Paarungszeremonie gewählt hat, war das ja ein heißes Thema.

Ja, das ist so eine Sache. Einerseits denke ich, dass Liebe keine Grenzen kennt. Wirkliche Liebe sollte auch nicht wegen einem Bro-Code gestoppt werden. Aber ich verstehe es, wenn jemand diesen Respekt einhält. Ein gutes Beispiel ist Danilo. Er ist super befreundet mit Yasin und kennt die On-Off-Love-Story zwischen Yasin und Alicia. Es ist klar, dass die Freundschaft mit Yasin ihm wichtiger ist als eine schnelle Nummer mit Alicia. Das finde ich korrekt von ihm. (…)

Andererseits, Danilo kommt einfach immer zu spät. Ob mit Jill, ob mit Victoria – es läuft immer gleich. Das tut mir leid für ihn. Aber ich verstehe, dass das mit Alicia eine schwierige Situation ist. Alicia mag Danilo, weil sie ihn gut kennt und weiß, dass er Humor hat und a hot guy ist. Natürlich will sie ihn! Aber ich verstehe auch, dass Danilo zurückhaltend ist.

Gibt es ein Format, das Sie privat gerne schauen?

Also, von allen Reality-Shows gucke ich tatsächlich nur Love Island. Das war schon immer so. Früher habe ich die UK-Version geschaut und war ein riesiger Fan. Als es dann nach Deutschland kam, dachte ich sofort: Das muss ich sehen! Ich liebe Love Island, es ist einfach meine absolute Lieblings-Reality-Show.

RTL2 zeigt neue Folgen von „Love Island VIP“ immer donnerstags – oder vorab in der RTL+-Mediathek.