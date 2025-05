„Sturm der Liebe“-Star: Unfall am Gardasee! „Vielleicht eine Querschnittslähmung

Für „Sturm der Liebe“-Fans ist Tanja Lanäus ein bekanntes Gesicht. Seit Anfang 2022 verkörpert sie in der Serie die Rolle der Yvonne Klee und begeistert mit ihrem Schauspieltalent ein Millionenpublikum. Im Leben des Fernsehstars schien alles wie am Schnürchen zu laufen. Doch nun macht plötzlich eine Schocknachricht die Runde.

Denn der ARD-Star hatte einen schweren Unfall. Alles hatte ganz friedlich angefangen, am Gardasee wollte die Schauspielerin entspannte Stunden verbringen. Doch dann veränderte ein Moment alles.

„Sturm der Liebe“-Star erleidet schwere Verletzungen

Auf ihrem Instagram-Account teilt „Sturm der Liebe“-Star Tanja Lanäus ein erschreckendes Video mit ihren Fans. Die Schauspielerin sitzt auf einem Stuhl in ihrer Küche und trägt ein medizinisches Korsett. Die 53-Jährige ist sichtlich mitgenommen. Zuerst wollte der Fernsehstar das schreckliche Erlebnis für sich behalten, entschied sich dann jedoch dafür, die Geschichte ihres Unfall mit ihrer Community zu teilen.

Doch was war passiert? Eigentlich wollte die Schauspielerin sich einfach nur auf den Weg zu einem Junggesellinnen-Abschied machen. Doch in der Eile stolperte sie über eine Tasche, die sie oben auf ihrer Treppe stehen gelassen hatte. Der Fernsehstar stürzt die Treppe hinunter. Lanäus erzählt: „Ich bin mit dem Hinterkopf aufgeschlagen, mit dem Nacken aufgeschlagen und dann runtergefallen und irgendwie so doof auf meinem Brustwirbel hinten.“

Im Krankenhaus erhält der „Sturm der Liebe“-Star dann eine vorerst niederschmetternde Diagnose. Die Schauspielerin erleidet angeblich mehrere Wirbelbrüche, zu Beginn war sogar unklar, „ob ich jetzt vielleicht ein Pflegefall bin oder es vielleicht eine Querschnittslähmung gibt“. Glücklicherweise bestätigte sich dieser Verdacht nicht, der Fernsehstar kommt mit Haarrissen davon.

Die 53-Jährige kann ihr Glück im Unglück kaum fassen und verkündet mit Tränen in den Augen: „Aber Leute, ich werd‘ wieder komplett fit.“ Tanja Lanäus dankt außerdem dem Krankenhausteam, das sie bestens betreute und schreibt: „Die haben ganze Arbeit geleistet. Ich bin denen so dankbar!“ Einige der Mitarbeiter haben den Fernsehstar sogar direkt erkannt. Nun muss sich die Schauspielerin ausruhen und erst einmal die Füße stillhalten.

Der „Sturm der Liebe“-Star scheint eine Armee an Schutzengeln zu haben, die immer auf sie aufpassen. Wann Tanja Lanäus wieder vor der Kamera stehen kann, ist noch ungewiss.