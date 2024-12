Stromberg-Comeback perfekt: Neuer Film kommt 2025

Diese Nachricht dürfte für Millionen „Stromberg“-Fans in ganz Deutschland ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk sein. Der Papa kommt zurück! 20 Jahre nach dem letzten „Stromberg“-Film kommen Bernd Stromberg und Kollegen zurück ins Kino, ins TV und zu Prime Video.

Neben Kult-Schauspieler Christoph Maria Herbst sind auch wieder Bjarne Mädel (als Ernie), Oliver Wnuk (als Ulf), Milena Dreissig (als Jennifer) und Diana Staehly (als Tanja) mit am Start. Das gab „Brainpool“ am Mittwochmorgen bekannt.

Stromberg kehrt zurück

Doch worum geht’s? Von der Produktion heißt es: „Vor zwanzig Jahren lernte Deutschland Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst) und sein Team von der Schadensregulierung der CAPITOL-Versicherung kennen. Damals gab es noch nichts Veganes in der Kantine, Mobbing war Breitensport im Büro und Bernd Stromberg sagte: „Ich respektiere Frauen. Als Idee…“ Seither hat sich die Arbeitswelt enorm verändert. Bernd Stromberg auch? Ein großes Wiedersehen aller Beteiligten soll Klarheit bringen.

Eine aufwendige Reunion der alten Truppe vor laufenden Kameras. Berthold „Ernie“ Heisterkamp (Bjarne Mädel), Tanja und Ulf Steinke (Diana Staehly und Oliver Wnuk), Jennifer Schirrmann (Milena Dreissig) und natürlich Bernd Stromberg, sie alle treffen noch einmal aufeinander. Und wie bei einer klassischen Familienfeier, gibt es auch hier eine einzigartige Mischung aus Nostalgie und Alkohol, aus alten Rechnungen und neuen Vorwürfen. Und so eskaliert das Wiedersehen schnell, und zwar auf eine Art und Weise, mit der keiner der Beteiligten gerechnet hat. „Büro ist Krieg“, hieß es bei Stromberg damals. Heute ist alles noch viel schlimmer…“

Autor wird wieder Ralf Husmann sein. Zum neuen Stromberg-Film sagt er: „Was Oasis können, kann Stromberg schon lange: Eine Reunion mit Leuten, die man immer schon schwierig fand. Nur ohne Musik. Zehn Jahre nach dem ersten Film fragen mich immer noch so viele Leute nach dem Bernd, dass ich irgendwann auch wissen wollte, was aus ihm geworden ist, in der neuen Arbeitswelt. Und aus den ganzen anderen Graupen. Vielleicht ist Chef ja wie Corona: Die neuen Varianten sind angeblich harmloser. Nur eben nicht für alle.“

Die Dreharbeiten beginnen voraussichtlich im nächsten Frühjahr. Kinostart ist aktuell geplant für Ende 2025, der Film ist danach bei Prime Video zu sehen und wird im Anschluss auf ProSieben ausgestrahlt.