„Stern TV“-Star Steffen Hallaschka wagt den Schritt – seine Ehefrau schreitet sofort ein

Es war ein TV-Abend, der viele Überraschungen parat hielt. Eine davon war „Stern TV“-Moderator Steffen Hallaschka, der sich am Montag in der RTL-Sendung „Viva la Diva – Wer ist die Queen“ plötzlich von einer ganz anderen Seite zeigte und damit nicht nur die Zuschauer in Staunen versetzte, sondern auch seine eigene Ehefrau.

Keine Frage: SO hat man „Stern TV“-Star Steffen Hallaschka wirklich noch nie gesehen.

„Stern TV“-Moderator überrascht mit schrillem TV-Auftritt. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

„Stern TV“-Star Steffen Hallaschka wagt den Schritt bei RTL

Glitzeroutfit, XL-Brüste, High Heels bunt angemaltes Gesicht – für die RTL-Show schlüpfte der Moderator am Montagabend in die Rolle der Drag Queen Nova. Als er die Bühne betrat, flippten alle Anwesenden sofort aus. Und auch Steffen Hallaschka selbst war ganz euphorisch: „Meine Frau hat sofort gesagt, du musst das machen. Weil wir ja alle gerne in so nem Kästchen denken. Das Leben und die Liebe ist so viel vielfältiger. Und es ist eine schöne Gelegenheit, das an dieser Stelle auch mal zu zelebrieren und zeigen zu dürfen.“

„Stern TV“-Star Steffen Hallaschka: Liebe Worte seiner Ehefrau

Der Moderator des Abends – Tim Mälzer – hätte nie mit seiner Teilnahme gerechnet: „Never ever, wenn der hier mitmacht, dann ist es ganz großes Kino.“ Und er hat mitgemacht!

Zu einem ganz besonderen Moment kam es aber schließlich als Hallaschkas Frau Ann-Katrin ins TV-Studio zugeschaltet wurde und ein paar liebe Worte für ihren Ehemann fand.

„Lieber Steffen, ich bin richtig mega stolz auf dich. Was du heute gezeigt hast, dass auch ein Mann wie du eine richtig geile Drag Queen sein kann. Auch wenn ich ein bisschen neidisch bin, dass du so viel geballte Weiblichkeit aufs Parkett legen durftest und zumindest heute die schöneren Brüste von uns beiden hattest. Für unsere Kinder bist du damit ein Riesen-Vorbild, dass du zeigst, dass es vollkommen egal ist, ob man Junge, Mädchen, non-binär ist, wichtig ist das, was da drin ist.“

Bei so viel Lob konnte der „Stern TV“-Star nur noch übers ganze Gesicht strahlen... (jhe)