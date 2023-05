„Stern TV“: RTL patzt in Liveshow! „Ist das schäbig“

Passend zur Urlaubssaison zeigt RTL am Donnerstagabend (25. Mai) live das „Stern TV Spezial: Wie gelingt der Sommerurlaub 2023“. Steffen Hallaschka hat eingeladen und geht der Frage auf den Grund. Immerhin ist dieses Jahr das Jahr nach der Corona-Pandemie. Viel Geld ausgeben wollen die wenigsten allerdings nicht, denn auch wenn die Pandemie vorbei ist – die Inflation hat ihre Spuren hinterlassen.

Damit Reisende nicht auf Kostenfallen reinfallen und wissen, wo so richtig gespart werden kann, gibt’s jede Menge praktischer Tipps und Beiträge über diverse Urlaubstester bei „Stern TV„. Beim Ostsee-Vergleich Deutschland vs. Polen passiert RTL dann aber ein Patzer in der Liveshow, der von den Zuschauern nicht unentdeckt bleibt.

„Stern TV Spezial“ sorgt für Wirbel

Wo ist es günstiger, in Deutschland oder im Nachbarland Polen? „Stern TV Spezial“ will der Frage auf den Grund gehen und lässt dafür zwei Familien den Test machen. Immer wieder wechseln die Aufnahmen zwischen Deutschland und Polen hin und her.

Dabei wird jedes Mal die jeweilige Flagge als Grafik passend zum Land angezeigt. Wobei passend hier relativ ist. Denn während die Deutschland-Flagge in ihrer Farbreihenfolge unverkennbar richtig ist, gibt es bei der polnischen Flagge ein kleines, aber nicht unwesentliches Problem.

RTL zeigt falsche Fahne

Die Polen-Flagge ist in ihrer Darstellung bei RTL nämlich eigentlich die Flagge von Indonesien. Zugegebenermaßen, die Farbgebung ist im Direktvergleich verwirrend.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während Polen einen weißen Streifen über einem roten Streifen hat, ist es bei Indonesien genau andersrum. Hier ist der rote Streifen über dem Weißen.

Mehr News:

RTL jedenfalls hat einen kleinen Flaggen-Dreher in ihrer Darstellung. Auf Twitter reagieren die Zuschauer eindeutig:

„Macht ein Spezial über ‚Deutschland vs. Polen‘-Urlaub und dann weht da die ganze Zeit die Indonesien-Flagge“

„Danke RTL, einfach mal die falsche Flagge zeigen“

„Und das bei einem direkten Nachbarland! Ist das schäbig“

Aufgefallen ist den Verantwortlichen vor Ort der kleine Fehler bis zum Beitragsende jedenfalls nicht.