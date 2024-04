„Stern TV“: Ikke Hüftgold wird in Sendung deutlich – „Unterirdisch schlecht“

Was kann KI? Diese Frage stellte man sich am Mittwochabend (17. April) auch in der RTL-Sendung „Stern TV“. Klar: Künstliche Intelligenz wird in unserem alltäglichen Leben immer wichtiger. Ob im Haushalt, beim Autofahren oder beim Shopping, Unterstützung liefert sie allerorts. Doch kann KI auch einen Mallorca-Hit schreiben?

Diese Frage stellten die „Stern TV“-Kollegen einem, der es wissen muss. Und zwar niemand geringerem als Malle-Legende Ikke Hüftgold. Dass der Hits schreiben kann, sollte spätestens seit dem Erfolg von „Layla“ jeder wissen. Doch kann eine KI Ikke ersetzen? Kann eine KI genauso gute Hits schreiben wie Matthias Distel, der Mann hinter der Kunstfigur Ikke Hüftgold?

Sommerhit bei „Stern TV“: Ikke Hüftgold hat eine deutliche Meinung

Schwierig. Spielte ihm das RTL-Team doch einen Song vor, der von einer KI komponiert wurde. „Das macht sie auch schon relativ gut, aber ich bin froh, dass die Texte einfach unterirdisch schlecht sind, aktuell noch“, so Distel.

Doch was braucht denn nun der perfekte Sommerhit? Da schlüpfte Erfolgsproduzent Distel wieder in seine Kunstfigur Ikke Hüftgold: „Ein Sommerhit braucht auf jeden Fall immer Sommer, Sonne, Bratwurst, Bier und ein bisschen Geschlechtsverkehr.“

Es braucht Bratwurst, Bier und Geschlechtsverkehr

Mit diesen Tipps ging es dann wieder ins Studio. Und siehe da: Schnell wurden der KI Ikkes Tipps zur Verfügung gestellt und heraus kam wirklich so etwas wie ein Partysong. „Lasst uns tanzen und lachen, es wird wild“, heißt es darin. Oder: „Stern TV, die Show, die uns erfüllt. (…) Sex und Bratwurst, das gehört dazu“.

Na ja, an „Ich hab nen Puff, und meine Puffmama heißt Layla, sie ist schöner, jünger, geiler“, kommt das nun nicht heran. Aber dafür, dass der Song nur von einer KI gedichtet wurde, ist er gar nicht mal so schlecht. Mal sehen, was sich in Zukunft da noch alles entwickeln wird.