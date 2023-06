„Stern TV“-Bekanntheit wird deutlich: „Man kriegt Aggressionen“

Mit dieser Überraschung haben die Beutelspacher wohl nicht gerechnet. RTL und das Team um Steffen Hallaschka von „Stern TV“ haben der Großfamilie einen eigenen Kinosaal gemietet. Den passenden Film über ihr Leben gibt’s gleich dazu.

Die Familienmitglieder sind über die Jahre zu echten Bekanntheiten geworden, denn Ursula und Markus Beutelspacher sind vor 23 Jahren gleich auf einen Schlag Eltern von Fünflingen geworden. Eine Sensation, damals wie heute. Schon zur Geburt wurde „Stern TV“ bei der Familie vorstellig. Jahre später können die Kinder die Aufnahmen jetzt nochmal sehen. Und hören, was ihr Vater damals über die Situation gesagt hat. Soviel sei gesagt, Begeisterung klingt anders.

„Stern TV“ bringt Beutelspacher-Geschichte ins Kino

23 Jahre ist es her, da wurden die Beutelspacher-Fünflinge Esther, Silvana, Daniel, Christian und Johannes in Heidelberg in der Uniklinik zur Welt gebracht. Seitdem steht das Leben von Ursula und Markus Kopf. Ruhig ging es nach der Geburt wohl an keinem Tag ihrer Familiengeschichte zu.

Aufnahmen, die jetzt zu einem Kinofilm zusammengeschnitten wurden, zeigen die noch ganz entzückte Ursula im Krankenhaus, wie sie sich darüber freut, dass hier noch die Wäsche für sie gewaschen wird. Daheim nimmt das Chaos aus Wickeln, Füttern und Umsorgen dann seinen Lauf. „Man kriegt Aggressionen“, bringt es Fünffach-Papa Markus auf den Punkt.

Fünffach-Vater spricht Klartext

Voll gekotzt, eine randvolle Windel oder einfach nur ein leerer Magen – das Leben mit Fünflingen stellt die Eltern, trotz großer familiärer Unterstützung von Anfang an ordentlich auf die Probe. Mutter Ursula fasst es damals mit den Worten „Es ist wirklich so, dass es keine Pause gibt“, zusammen.

Und noch etwas kommt damals zur Sprache, von dem die Kinder zur Zeit der Aufnahme nur wenig mitbekommen haben dürften. Einmal für Nachwuchs gesorgt, waren die romantischen Stunden der Eltern im Nachgang gezählt. Ganz offen gegenüber den RTL-Kameras erzählt „Stern TV“-Bekanntheit Markus, über das Sexuelle hätte man sich nur noch wenig zu sagen – für alles andere sei man zu müde.