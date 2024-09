Steffen Henssler: Nach Vox-Auftritt – TV-Koch kann es nicht länger ignorieren

Am Sonntagabend (22. September) heizte Steffen Henssler im „Grill den Henssler Sommer-Special“ ordentlich ein. Unter freiem Himmel im Elbauenpark Magdeburg begrüßte der TV-Koch prominente Gäste, die ihn beim ultimativen BBQ-Wettbewerb herausforderten. Moderiert von der charmanten Laura Wontorra, ging es darum, die Jury mit mehr als nur klassischen Grillgerichten zu überzeugen.

Mit dabei waren bekannte Gesichter wie Sally Özcan, Sasha, Jorge González, Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach. Doch bescherten Henssler und Co. dem Vox auch eine herausragende Einschaltquote? Trotz der illustren Gästeliste und der sommerlichen Atmosphäre blieb der große Zuschauererfolg jedoch aus.

Steffen Henssler erreicht bittere Meldung

Insgesamt schalteten 1,25 Millionen Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 5,9 Prozent entspricht. Während die Show die Millionenmarke knackte, blieb der Erfolg in der jungen Zielgruppe aus. Lediglich 0,32 Millionen junge Zuschauer verfolgten das Sommer-Special, was einem Anteil von 6,6 Prozent entspricht. Damit lag die Sendung deutlich hinter Joko Winterscheidts „Wer stiehlt mir die Show?“, das 0,73 Millionen junge Zuschauer anlockte.

Auch andere Formate übertrafen Hensslers Quoten: Der „Tatort“ begeisterte 1,18 Millionen junge Zuschauer mit einem beeindruckenden Wert von 26,5 Prozent. Der Spielfilm „Der Marsianer – Rettet Mark Watney“ auf Sat.1 zog 0,37 Millionen junge Zuschauer an und übertraf sogar die NFL-Halbzeitanalyse auf RTL.

Ob sich die durchwachsenen Quoten auch auf den Magen des charmanten TV-Kochs schlägt? Die Fans dürfen jedenfalls gespannt sein, welche kulinarischen Herausforderungen er als nächstes meistern wird.

Vox zeigt neue Folgen von „Grill den Henssler“ läuft sonntags ab 20.15 Uhr.