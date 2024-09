Steffen Henssler: Vor Vox-Auftritt muss er bereits einstecken

Kochsendungen erfreuen sich im deutschen Fernsehen großer Beliebtheit und so ist es kein Wunder, dass gleich mehrere Sender auf gastronomische Vielfalt im TV setzen. Egal ob „Das große Backen“ auf Sat.1 oder „Die Küchenschlacht“ – in den Formaten wird am Herd gezaubert, was das Zeug hält. Bald geht es auch wieder in einer anderen Show heiß her! Denn Sternekoch Steffen Henssler kehrt in der erfolgreichen Show „Grill den Henssler“ mit einem Sommer-Special zurück auf die Bildschirme.

Seit Jahren begeistert das Format Jung und Alt und kann mit prominenter Starbesetzung und ausgeklügelten Rezepten punkten. Vor der Ausstrahlung der Sonderausgabe macht ein Kandidat bereits seine Chancen auf den Sieg deutlich!

Steffen Henssler muss sich in Acht nehmen

Das Kochduell rund um Steffen Henssler geht in eine neue Runde. Doch diesmal vor einer ganz besonderen Kulisse. Denn am 8. September verwandelt sich in Magdeburg die Seebühne zum Austragungsort des großen Sommer-Specials von „Grill den Henssler.“ Steffen Henssler muss sich dann hochkarätigen Gegnern stellen. Komikerin Ilka Bessin, Hundeprofi Martin Rütter und TV-Star Detlef Steves werden es ihm nicht einfach machen, das Duell am Herd zu gewinnen.

Doch Henssler zieht siegessicher wie immer in die Vox-Show, wird allerdings direkt mal von der Kampfansage von Detlef ausgebremst. „Willst Du wieder eine Abreibung haben? Da bin ich!“, lässt der „Ab ins Beet“-Profi selbstsicher verlauten. Der Sternekoch sollte sich demnach in Acht nehmen. Denn als ehemaliger Gastronom weiß Steves genau, wo der Kochlöffel hängt.

Die Auftaktfolge der hitzigen Grill-Duelle auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg, moderiert von Laura Wontorra, startet am 8.9. um 20:15 Uhr bei Vox und ist bereits jetzt auf RTL+ abrufbar. Bewertet werden die Gerichte wie immer von der strengen Jury aus Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach.