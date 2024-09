Stefan Raab holt auch ihn zurück – Fans werden deutlich

Kaum zu glauben, aber wahr: Stefan Raab ist wieder da und wirbelt die TV-Welt ordentlich durcheinander. Mit einem Augenzwinkern und seinem unvergleichlichen Humor meldet sich der Entertainer zurück auf der großen Bühne. Und dabei lässt er es gleich richtig krachen!

Die Spannung liegt in der Luft, denn am Mittwochabend (18. September) feiert Raabs neue Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ (DGHNDM) Premiere auf RTL+. Schon die Vorankündigungen ließen Fans in Nostalgie schwelgen und die Erwartungen explodieren. Nach einer langen Pause von neun Jahren ist Raab nun endlich zurück und hat sich einiges vorgenommen.

Stefan Raab: Erster Blick ins Studio

Bereits vor der Ausstrahlung hat Raab seinen Anhängern einen kleinen Vorgeschmack gegeben. In einem Video auf dem offiziellen Instagram-Account der Show gewährt er einen Blick hinter die Kulissen. Das neue Studio glänzt im frischen Design und verspricht eine Show voller Überraschungen. Doch nicht nur das: Auch die legendären Heavytones sind wieder mit von der Partie, um die Show musikalisch zu untermalen.

Doch das ist noch nicht alles. Aufmerksame „TV total“-Fans haben es sofort bemerkt: Die Stimme aus dem Off ist die gleiche wie damals. Manfred Winkens, die legendäre Kommentatorstimme von „TV total“, kehrt zurück und wird auch in Raabs neuer Show mit seiner unverwechselbaren Stimme für Unterhaltung sorgen – ein echter Klassiker! Auch die Fans sind begeistert vom Comeback.

„Es fühlt sich an wie nach Hause kommen!“, schreibt ein freudiger User. Einem anderen Fan fällt direkt auf: „Das Comeback des Jahres: das hellblaue Hemd!!!“

Mit einem Augenzwinkern, jeder Menge Witz und einem Schuss Nostalgie verspricht Stefan Raab, die Zuschauer erneut zu verzaubern. Die Show startet am Mittwoch um 20:10 Uhr auf RTL+ und verspricht, ein Highlight des TV-Jahres zu werden.