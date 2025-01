Stefan Raab verkündet die frohe Botschaft – „Warum nicht gleich so?“

Stefan Raab mischt seit Längerem wieder in der TV-Unterhaltung mit. In seiner neuen Show „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ (DGHNDM) tritt er jede Woche aufs Neue gegen einen Kandidaten an und versucht ihn, wie der Name schon sagt, am Millionengewinn zu hindern.

Bislang lief die neue Show von Stefan Raab allerdings nur auf RTL+. Einen Sendeplatz für „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ im Free-TV war dem Moderator bis dato also nicht vergönnt. Doch das soll sich nun ändern, wie der Moderator überraschenderweise auf Instagram bekannt gibt.

Stefan Raab lässt die Katze aus dem Sack

Immer wieder wurden kritische Stimmen der Fans laut, die den Sendeplatz von „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ nicht gut fanden. Viele haben es nicht eingesehen, sich für die Show mit Stefan Raab ein kostenpflichtiges Abonnement zuzulegen und haben deshalb gar nicht erst eingeschaltet.

Doch nun gibt es gute Neuigkeiten: Stefan Raab bekommt für „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ nun einen Sendeplatz im Free-TV! Das gab der Moderator am Dienstag (28. Januar) in einem Instagrambeitrag bekannt. Seine Fans können es kaum fassen und lassen ihrer Freude freien Lauf.

Fans von Stefan Raab feiern

Die Kommentare unter dem Beitrag überschlagen sich förmlich. Für viele Fans von Stefan Raab sind das schließlich die Nachrichten, auf die sie schon lange gewartet haben:

„Endlich. Warum nicht gleich so? Dann hättest du dir einige Zuschauer erhalten.“

„Na endlich! Passt ja perfekt, hatte grad mein RTL+ Abo gekündigt.“

„Na endlich, das hat aber lange gedauert. Das haben wir uns doch alle gewünscht, Stefan for free.“

„Beste Entscheidung ever. Freue mich wahnsinnig. So langsam hat das Warten dann Gott sei Dank ein Ende.“

RTL zeigt die neuen Folgen von „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ mit Stefan Raab ab dem 12. Februar immer mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es vorher auch schon bei RTL+.