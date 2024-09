Stefan Raab bei Begehung der Arena gesichtet – nun bleiben keine Fragen mehr offen

Am Samstag (14. September) ist es so weit und das wochenlange Warten hat endlich ein Ende. Zur Primetime wird Showmaster Stefan Raab gegen die Boxlegende Regina Halmich antreten und mit einem Kampf der Superlative sein Fernsehcomeback feiern.

Nach einer fast zehn Jahre andauernden Auszeit, wird Stefan Raab das erste Mal wieder auf den Fernsehbildschirmen Deutschlands zu sehen sein. Wie genau der Entertainer mittlerweile aussieht, hat er bislang streng geheim gehalten. Nun wurde der Fernsehstar jedoch bei einer Begehung der Arena gesichtet.

Stefan Raab: Hat er sich verändert?

Mit mysteriösen Instagram-Videos kündigte Stefan Raab vor einigen Wochen seine Rückkehr auf die Fernsehbildschirme an. Sein wahres Aussehen hielt der Entertainer jedoch geheim, in den Videos ist der Fernsehstar in einem vermeintlichen Fatsuit zu sehen. Wie fit der 57-Jährige, der am Samstagabend gegen die Profiboxerin Regina Halmich antreten wird, wirklich ist, bleibt abzuwarten.

Bereits zum dritten Mal wird Stefan Raab gemeinsam mit Regina Halmich in den Ring steigen. Der Boxkampf wird vom Sender RTL ausgestrahlt und findet im „PSD Dome“ in Düsseldorf statt. Wie „Bild“ berichtet, wurde die Arena bereits im Vorhinein großräumig abgesperrt.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Doch es wird noch verrückter! „Bild“ zufolge soll Stefan Raab am Freitag (13. September) bei einer ersten Begehung der Halle gesichtet worden sein. Ein Augenzeuge sagt, dass der Entertainer maskiert gewesen war. Raab habe demnach eine Ski-Maske mit Camouflage-Muster getragen, soll aber auf den ersten Blick gut trainiert ausgesehen haben. Damit ist einmal mehr klar geworden, dass der Showmaster sein wahres Aussehen bis zum großen Boxkampf um jeden Preis geheim halten möchte.

Vor der Arena in Düsseldorf hält außerdem Sicherheitspersonal die Stellung. Schließlich soll niemand einen heimlichen Blick auf Stefan Raab werfen. Ob der Auftritt der Fernsehlegende bei den Zuschauern tatsächlich für einen großen Überraschungsmoment sorgen wird, bleibt abzuwarten.

Ab 20.15 Uhr wird der große „CLARK FINAL FIGHT – Stefan Raab vs. Regina Halmich“ auf RTL ausgestrahlt werden.