Stefan Raab muss zum „Doktor“ – „Das hilft alles nichts!“

Der Countdown läuft: Der Mann, der die deutsche Fernsehunterhaltung revolutionierte, steht vor seinem großen Comeback! Stefan Raab wird am 14. September erneut die Boxhandschuhe überziehen. Und das gegen niemand Geringeren als die Boxlegende Regina Halmich.

Ein drittes Mal tritt Stefan Raab gegen die 46-fache Weltmeisterin an – eine Begegnung, die jetzt schon als das Event des Jahres gehandelt wird.

Stefan Raab: Neues Video wirft Fragen auf

Kaum zu glauben, dass es fast ein Jahrzehnt her ist, seit Raabs Gesicht die Bildschirme zierte. Und obwohl die Fans gespannt auf seinen Auftritt warten, hält sich der Entertainer bedeckt. Die Vorfreude ist spürbar, während die Geheimnisse um Raabs Vorbereitung nach und nach enthüllt werden. Doch ein kleines Schmankerl gab es: Auf Instagram teilte Raab ein Video, das ihn beim schweißtreibenden Training zeigt.

Unter der strengen Aufsicht von Fitness-Ikone Pamela Reif kämpft Raab mit Liegestützen und Boxsack-Einlagen. Schweißgebadet und außer Atem japst er in die Kamera, während Pamela unerbittlich an ihm dranbleibt. „Das hilft alles nichts“, resümiert er schließlich – eine Aussage, die seine Follower in Aufruhr versetzt. Und dann die kryptische Bemerkung von Pamela: „Auf die Schnelle hilft uns nur der Doktor!“ Was hat es damit auf sich?

Spekulationen schießen ins Kraut. Wer ist dieser geheimnisvolle Doktor, und wird er Raab den entscheidenden Vorteil im Ring verschaffen? Am 14. September 2024 steigt der mit Spannung erwartete Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich im Düsseldorfer PSD Bank Dome.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 20:15 Uhr. Elton wird durch den Abend führen, während Frank „Buschi“ Buschmann den Kampf live kommentiert. Laura Wontorra wird direkt vom Boxring aus berichten. Die Veranstaltung startet mit einer spektakulären „Pre-Show“, bei der laut RTL nationale Topstars, beeindruckende Show-Einlagen, viel Glamour und zahlreiche Prominente erwartet werden.