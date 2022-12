Stefan Mross geht radikalen Schritt nach Trennung von Anna-Carina – Fans bemerken es sofort

Nun folgt auch schon der nächste Schock für die Fans von Stefan Mross: Nach dem plötzlichen Liebes-Aus zwischen dem Moderator und seiner Ehefrau Anna-Carina Woitschack gibt der ARD-Star erneut Anlass zur Sorge.

Es scheint, als würde Stefan Mross nach der Trennung einen radikalen Schlussstrich ziehen wollen. Aber ob das wirklich der richtige Weg ist?

Nach TV-Hochzeit: Ehe von Stefan Mross hält nur zwei Jahre

Nach zwei Jahren Ehe verkünden Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack das Ende ihrer Beziehung. Die Musiker sind seit Dezember 2016 ein Paar gewesen. Am Set der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ haben sich die Zwei kennen und lieben gelernt.

In der Sendung „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ hat Stefan seiner Liebsten am 30. November 2019 sogar einen Heiratsantrag vor laufender Kamera gemacht. Die große TV-Hochzeit ist am 6. Juni 2020 gefolgt. In der Musikshow „Schlagerlovestory.20202“ haben sich Stefan und Anna-Carina das Ja-Wort gegeben. Ihr guter Freund Florian Silbereisen ist damals ihr Trauzeuge.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack waren seit Dezember 2016 ein Paar. Foto: IMAGO / HOFER

Inzwischen soll Anna-Carina jedoch längst mit einem neuen Mann turteln und auch Stefan scheint einen Haken hinter die Beziehung setzen zu wollen. Erst kürzlich ist er bei einer feuchtfröhlichen Partynacht mit RTL-Star Evelyn Burdecki erwischt worden.

Stefan Mross löscht sämtliche Instagram-Beiträge

Nun geht der Volksmusiker noch einen Schritt weiter und entfernt sämtliche Bilder von sich und Anna-Carina von seinem Instagram-Profil. All die romantischen Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit sind einfach ausgelöscht – zumindest für die Augen der Öffentlichkeit.

Doch nicht nur die gemeinsamen Fotos mit seiner Ex sind plötzlich futsch: Stefan Mross hat direkt alle Beiträge, die er jemals bei Instagram veröffentlicht hat, heruntergenommen. Verständlich, dass sich der ein oder andere Fan da Sorgen um das Wohlergehen des TV-Stars macht. Immerhin deutet ein derartig radikaler Schlussstrich oft auf eine gravierende Lebensveränderung hin.

Weitere News:

Vielleicht sieht der Moderator es aber auch einfach als eine Art Neuanfang. Als unbeschriebenes Blatt erfolgt der Start in eine neue Beziehung sicherlich gleich besser. Wir dürfen gespannt bleiben.