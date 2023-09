Stefan Mross muss Termine verlegen – das Publikum soll selbst Schuld sein!

Seit 1995 flimmert die Unterhaltungs-Show „Immer wieder sonntags“ über die Bildschirme. Jeden Sonntag tanzen und feiern die Zuschauer während der Saison zu den beliebtesten Schlager-Hits. Moderator Stefan Mross ist seit 2005 Teil der Sendung und Aushängeschild des ARD-Formats.

Langsam , aber sicher neigt sich die aktuelle Saison von „Immer wieder sonntags“ dem Ende zu. Doch kein Grund zur Trauer für alle Fans. In diesem Jahr hat sich der ARD-Moderator Stefan Mross nämlich etwas Neues ausgedacht und gibt allen Interessenten eine weitere Möglichkeit, ihn live zu erleben.

Stefan Mross geht auf Konzert-Tournee

Angelehnt an den Namen der ARD-Show plant Stefan Mross nun eine Konzert-Tour quer durchs Land. Bei „Immer wieder Schlager“ gibt es also nochmal eine Zugabe nach der „Immer wieder sonntags“-Saison. „Stefan Mross präsentiert die neue Konzert-Tournee „Immer wieder Schlager“ mit Live-Band und grandiosen Gästen. Die Konzertreihe führt quer durch Deutschland“, heißt es auf der offiziellen Internetseite.

Doch wie es scheint, läuft das neue Projekt nicht so, wie erhofft. Auf Instagram veröffentlicht Stefan Mross nun auf seinem Profil, dass alle ursprünglich geplanten Termine geändert werden müssen. Der Grund ist ernst.

Stefan Mross muss sechs Termine verschieben

„Aufgrund zögerlicher Ticketverkäufe in einigen Orten und der auch momentan wirtschaftlichen Lage müssen 6 Termine in das Jahr 2024 verlegt werden. Die Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit“, heißt es in dem Beitrag. Auf welche Sänger und Acts sich die Zuschauer freuen dürfen, ist auch noch unbekannt.

Doch was sagt Stefan Mross selbst dazu? Nach seiner Darstellung ist das Publikum quasi selbst Schuld an dem Dilemma: „Wir müssen Euch leider mitteilen, dass wir uns schweren Herzens dazu entschieden haben, einige Termine der ,Immer wieder Schlager‘ Tour ins nächste Jahr zu verlegen. Aufgrund des teilweise noch vorsichtigen Kaufverhaltens des Publikums in einigen Orten werden wir 6 Termine verschieben. Alle anderen Termine finden wie geplant statt. Ich freue mich schon, Euch zu sehen.“