Sophia Thomalla: Heißer Bikini-Schnappschuss – „Du versuchst uns scharf zu machen“

Sonne, Strand und Meer – was will man mehr? In Deutschland bricht zwar so langsam der Frühling ein, Beständigkeit ist aber noch nicht in Sicht. Auch wenn die Sonne sich immer häufiger durch die Wolkendecke kämpft, sind Kälte, Regen und Wind noch immer ein treuer Begleiter.

Da wünscht man sich doch nichts sehnlicher als einen Urlaub im Warmen. Moderatorin Sophia Thomalla dachte sich scheinbar genau dasselbe und befindet sich derzeit in Miami. Als Urlaub kann man ihren Aufenthalt jedoch nicht so wirklich betiteln – sie unterstützt ihren Liebsten, Tennisspieler Alexander Zverev, bei den Miami Open, die seit Sonntag (16. März) in vollem Gange sind.

Sophia Thomalla lässt tief blicken

Während Tennis-Ass Alexander Zverev sich intensiv auf das bevorstehende Turnier vorbereitet, genießt Sophia Thomalla die Sonne Floridas – eine Win-Win-Situation. Ein besonderer Hingucker ist dabei der auffallend knappe Bikini der Moderatorin.

Das Bikini-Bild auf Instagram zeigt Sophia Thomalla mit den Füßen im Meer – diese kleine Abkühlung scheint genau das Richtige bei der Hitze zu sein. Abgerundet wird ihr Look durch Armbänder, Creolen und eine lässige Sonnenbrille. Bei dem Anblick ihres durchtrainierten Körpers kann sie ihre Leidenschaft fürs Fitnessstudio jedenfalls nicht mehr leugnen.

Sophia Thomalla begeistert nicht nur ihre Fans

Ihre Fans sind hellauf begeistert, wie sie in den Kommentaren unter ihrem Instagram-Beitrag verlauten lassen:

„Endlich versucht du uns wieder scharf zu machen!“

„So schön bist du, Sophia!“

„Wunderschön!“

„Wow, einfach nur wow!“

„Träumchen!“

Auch in der Promi-Welt blieb dieser heiße Schnappschuss nicht lange unentdeckt. Unter anderem kommentieren Moderatorin Marlene Lufen oder TV-Bekanntheit Evelyn Burdecki Flammen- und Herz-Emojis unter das Foto.