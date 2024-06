Sophia Thomalla: Aufnahme hinter den Kulissen sorgt für Diskussionen – „Verunstaltet leider“

Sie ist ein bekanntes Gesicht des deutschen Fernsehens und provoziert gerne mit dem ein oder anderen frechen Spruch. Als Moderatorin macht Sophia Thomalla in RTL-Formaten wie „Are You The One?“ und „Date or Drop“ eine gute Figur und ist immer wieder gern gesehener Gast in Talkshows.

Auch als Influencerin feiert Sophia Thomalla Erfolge, dem Instagram-Profil des Fernsehstars folgen stolze 1.4 Millionen Menschen. Doch der neuste Post der Moderatorin sorgt nun für Aufruhr bei ihren Fans.

Sophia Thomalla erntet Kritik

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Sophia Thomalla vorwiegend berufliche Ankündigungen und den ein oder anderen privaten Schnappschuss. Viel von ihrem Privatleben gibt die Moderatorin nicht Preis. Die neusten Fotos, die Thomalla nun mit ihren Followern teilte, wirken zunächst harmlos. Der Fernsehstar sitzt perfekt gestylt an einem Tisch im Restaurant und blickt direkt in die Handykamera. Doch selbst an diesen simplen Portraits scheint die Fans der Moderatorin etwas zu stören.

Die Schnappschüsse kommentiert die Moderatorin mit dem Wort „Backstage“, der Fernsehstar befindet sich nämlich mitten in den Dreharbeiten für die neue Staffel von „Are You The One?“. Neben einigen Komplimenten über das elegante Auftreten von Sophia Thomalla, finden Fans auch Kritikpunkte an den Handyfotos. Follower der 34-Jährigen schreiben:

„Soooo schön, warum nur diese Tatoos?!“

„Warum ist sie nur so stark tätowiert, schade.“

„Leider verunstaltet, schade.“

„Liebe Grüße, happy sieht irgendwie anders aus!“

„Die Tattoos sind nicht so schön, lenkt von der hübschen Frau ab.“

Von diesen kritischen Kommentaren der Follower lässt sich die Moderatorin jedoch sicherlich nicht beeinflussen.

Sophia Thomalla scheint die sonnigen Tage bei den Dreharbeiten in Thailand in vollen Zügen zu genießen. Die Kritik der Fans kann die Moderatorin sicherlich locker wegstecken.