Sophia Thomalla: Unerwartetes Beziehungsgeständnis über Alexander Zverev – „Hangeln uns von Tag zu Tag“

Ende 2021 machten TV-Star Sophia Thomalla und Tennisspieler Alexander Zverev ihre Beziehung dingfest und der Öffentlichkeit bekannt. Über gemeinsame Freunde lernten sich die beiden kennen und schließlich lieben. Doch zwischen Karriere und Privatleben ist die Partnerschaft der beiden ein echter Balance-Akt.

Sophia Thomalla – „Terminplan ist eng gestrickt“

„Zwei besonders krasse Lebensmodelle, die aufeinandertreffen“ – so beschrieb Sophia Thomalla vor kurzem ihre Partnerschaft zu Alexander Zverev. Denn der Tennisprofi und die Moderatorin bilden zwar seit knapp drei Jahren ein eingeschweißtes Team, haben aber mit der Agenda des jeweils anderen zu kämpfen.

„Der Terminplan ist immer sehr eng gestrickt, die Turniere sind immer fest geplant“, so Thomalla. Nach Zverevs Niederlage im French-Open-Finale steht er nun für seine eigene Herzensangelegenheit auf dem Platz. Gerade findet das Charity-Tennisturnier der „Alexander Zverev Foundation“ statt. Sophia bleibt am Rand des Geschehens zurück, findet dafür Zeit und Worte für das Beziehungsleben.

Sophia Thomalla macht unerwartetes Geständnis

Sophia Thomalla feuert ihren Liebsten bei jeder passenden Gelegenheit auf dem Spielfeld an und findet süße Worte für das Projekt von Zverev: „Ich bin super stolz auf ihn, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass er ja eigentlich so gut wie gar keine Zeit hat.“

„Dass er das dann trotzdem noch auf die Reihe kriegt, zwischen wichtigen Turnieren, dass er da noch die Zeit aufbringen kann, sich noch um sein Herzensprojekt zu kümmern, das macht er auf jeden Fall sehr, sehr gut“, berichtet die Moderatorin gegenüber „Bunte.“

+++Sophia Thomalla: Nach dramatischer Zverev-Niederlage – DIESE Worte sprechen Bände+++

Knapp ist die Zeit vor allem für die Partnerschaft der beiden. „Wir hangeln uns von Tag zu Tag“, gesteht der TV-Star. In naher Zukunft ist erstmal keine Lücke im Terminbuch der beiden zu erkennen. Thomalla selbst steht demnächst wieder für TV-Projekte vor der Kamera, für ihren Schatz stehen die Spiele in Wimbledon an.

Sophia Thomalla ist jedoch zuversichtlich, dass sie und Alexander Zverev trotz Hindernisse ein erfülltes Liebesleben genießen. „Er kriegt das eigentlich auch ganz gut geregelt. Deswegen [ist] unser Privatleben ganz anders als das, was die Leute von uns sehen und kennen und wissen“, so die 34-Jährige.