Sophia Thomalla: „Heftiger Streit in der Öffentlichkeit“ – diese Worte von Zverev sollen es zeigen

Ui, was ist da los beim eigentlichen Traumpaar Sophia Thomalla und Alexander Zverev? Hängt der Haussegen bei der Schauspielerin und dem Tennisstar etwa wirklich so schief?

Im Netz zumindest liefern sich die beiden nun einen echten Schlagabtausch, der nach Zoff oder Beziehungsstress schreit. Könnte man zumindest denken. Doch Sophia Thomalla verfolgt einen Plan.

Sophia Thomalla: „Heftiger Streit in der Öffentlichkeit“

Die Influencerin und Businessfrau, die aktuell als Moderatorin im Kuppelformat „Are You The One – Realitystars in Love“ bei RTL+ zu sehen ist, regt sich auf ihrem Instagram-Kanal zunächst darüber auf, dass gerade das Gerücht kursiert, sie und ihr Liebster hätten sich in der Öffentlichkeit gezofft. Die 33-Jährige stellt klar: „Wahrheitsgehalt gleich 0.“

Doch das Ganze einfach nur so stehen lassen, will Sophia (typisch für sie) nicht. Die Tochter von „Tatort“-Star Simone Thomalla verbringt derzeit ein paar schöne Tage in New York. Erst vor wenigen Tagen schaffte ihr Freund Alexander Zverev in Ohio bei den ATP Masters in Cincinnati das Unfassbare und besiegte Daniil Medvedev – den aktuell Dritten der Weltrangliste. Nach dem Turnier gönnen sich Zverev (aktuell Platz 12 der Weltrangliste) und Sophia Thomalla nun also eine kleine Auszeit in New York.

Besuch am Times Square, auf dem Empire State Building und im Kunstmuseum stehen auf dem Plan. Und genau bei Letzterem wird es hitzig. Als die beiden vor einem Kunstobjekt – einem umgekippten alten Fernseher mit weißem Strich in der Mitte – stehen, legen sie auch schon los:

Sophia: „Das sieht einfach gut aus.“

Zverev: „Hast du ne Meise oder was? Das ist ein Strich in der Mitte, das wars.“

Sophia Thomalla geht gegen Hater vor

Der Kunstgeschmack der beiden scheint wohl unterschiedlich zu sein, auch wenn diese Szene wohl eher ein Witz sein soll, um der Welt ihren vermeintlichen und längst geglaubten „Zoff“ zu geben. Spätestens als Sophia Thomalla dann auch noch in ihrer Instagram-Story zu der Szene dazuschreibt: „Achtung Triggerwarnung. Heftiger Streit in der Öffentlichkeit“ und „Immer diese Hater“ dürfte auch dem letzten Zweifler klar sein, dass das Model seine Fans nur aufs Korn nimmt.

Denn fest steht offenbar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev verstehen sich auch nach zwei Jahren immer noch super.