Sophia Thiel schockiert Fans mit Grusel-Fotos – „Das ist echt schlimm“

Dieser Anblick ist nun wirklich nichts für schwache Nerven. Influencerin Sophia Thiel veröffentlicht auf Instagram nun Bilder von sich, die manche Fans an den Rand der Verzweiflung bringen.

Eigentlich wollte Sophia Thiel nur ihr schauriges Halloween-Kostüm zur Schau stellen. Denn dieses Jahr verkleidet sich die 28-Jährige als Dämon aus der Hölle. Während einige ihrer Follower die realistischen Bilder feiern, gruseln sich andere vor dem Anblick und können dem Ganzen nur wenig abgewinnen.

Sophia Thiel als Dämon verkleidet

Mit Teufelshörnern am ganzen Körper, langen Klauen und blutverschmiertem Mund steht Sophia Thiel in einer brennenden Kulisse. Leicht bekleidet und mit hohen Hacken schaut sie in die Kamera. Es scheint, als würde die Influencerin schreien.

Den Wettbewerb für das gruseligste Halloween-Kostüm des Jahres gewinnt Sophia Thiel mit diesem Aufzug allemal. Für den Look hat sie sich allerdings auch Profis an die Seite geholt, die nicht nur das Kostüm gemacht haben, sondern auch die Fotos. Das Ganze kommt allerdings nicht bei allen Fans sonderlich gut an.

Sophia Thiel: Follower trauen ihren Augen kaum

Viele Fans kritisieren sie dafür, dass das Kostüm schlichtweg zu gruselig sei. Die Kommentare unter den Bildern von Sophia Thiel sprechen Bände:

„Kein gutes Gefühl bei diesen Bildern! Es passt nicht zu dir! Ich hoffe du kannst Jesus begegnen und Umkehren!“

„Wozu das? Das ist echt schlimm. Ich hoffe, Kinder nehmen dich nicht als Vorbild, denn das hat nichts mit Halloween zu tun. Folge dir schon so lange, aber das ist echt nicht kreativ, sondern traurig.“

„Ich war geschockt, als ich diese Fotos heute gesehen habe. Ich hatte gleich ein komisches und ängstliches und kein gutes Gefühl.“

Viele Follower der 28-Jährigen stehen aber auch auf ihrer Seite und schätzen die Kreativität hinter dem Kostüm. Manche kommentierten sogar, dass sie damit die Königin der Halloween-Kostüme, Heidi Klum, alt aussehen lässt. Bleibt abzuwarten, wer letztendlich den Titel holt.