Sophia Thiel: Fans erkennen sie kaum wieder!

Sophia Thiel hat sich in den letzten Jahren zu einer der bekanntesten Fitness-Influencerinnen in Deutschland entwickelt. Doch die gebürtige Rosenheimerin kämpfte stets mit Veränderungen ihres Aussehens. Psychische Probleme führten den Sportprofi regelmäßig in ungesunde Essverhalten. Nachdem es zuletzt eher ruhig um die 29-Jährige geworden war, meldet sie sich nun auf Instagram zurück – doch Fans erkennen sie kaum wieder!

Sophia Thiel: So sehr hat sie sich verändert

Sophia Thiel überzeugte in den letzten Jahren nicht nur mit Fitness-Tipps und Workout-Videos, sondern gab auch immer wieder Einblicke in ihr persönliches Leben und ihre eigenen Herausforderungen. Auf Social Media nimmt sie ihre Fans jetzt bei einem ganz besonderen Erlebnis mit: Die Fitness-Bloggerin ist wieder zum Wacken Open Air angereist, einem der größten Metal-Festivals der Welt.

Besucher bereiten sich oftmals Monate im Voraus auf das große Musikereignis vor, planen akribisch ihre Campingausrüstung und dazugehörigen Outfits. Von Bandshirts über ausgefallene Looks bis hin zu eindrucksvollem Make-up ist alles dabei. Sophia Thiel hat sich ein Beispiel an den Fans genommen und taucht in einem ungewohnten Look auf dem Festivalgelände auf – Tschüss Gym-Klamotten, hallo spooky Hexen-Look.

Sophia Thiel: Fans reagieren mit gemischten Gefühlen

„Wie findet ihr unseren Wacken-Look für dieses Jahr?“, fragt Sophia Thiel ihre Fans auf Instagram. Das Thema: Hexen und Zauberer. Gemeinsam mit ihrer Schwester Bella hat sie wortwörtlich ins Schwarze getroffen. Die Geschwister sind im Gesicht dunkel geschminkt, ihre sonst glatten Haare in Dreadlocks verwandelt.

Die Outfits ließen sich die beiden extra von Designerin Maria Hoermanseder anfertigen, die für ihre Lederlooks bekannt ist. Während Sophia komplett auf Schwarz setzt, glänzt ihre Schwester im weinroten Lederbody. Doch nicht jeder ist von der Verwandlung überzeugt. „Also die Kostüme sind Hammer, aber ist das nicht eher was für Halloween oder Fasching?“, fragt sich eine Userin. „Peinlich!“, fällt eine weitere Reaktion aus.

Andere Fans feiern Sophia Thiel jedoch für die Outfits: „Wow, wie geil ist das bitte“ oder „Ihr seht sensationell aus!“, lauten positive Stimmen aus der Kommentarspalte.