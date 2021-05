Sophia Thiel zeigt Nacktfoto: Instagram warnt vor „verstörendem“ Inhalt

Es war ein schwerer Weg für Influencerin Sophia Thiel. Vor geraumer Zeit zog sich die Fitness-Bloggerin komplett aus der Öffentlichkeit zurück.

Der Druck, die Belastung, sie waren für die heute 25-Jährige zu groß geworden. Nun ist Sophia Thiel zurück. Und sie scheint mutiger denn je.

Sophia Thiel: Nacktfoto wird von Instagram gepixelt

So teilte Sophia Thiel auf Instagram ein Bild, auf dem sie komplett nackt zu sehen ist. Ihre Haut ist lediglich mit schwarzen Streifen bemalt. Ein Foto, das Instagram nicht offen zeigt. Es ist gepixelt. Dazu schreibt die Plattform: „Sensible Inhalte. Dieses Foto enthält Inhalte, die manche Menschen als verstörend empfinden können.“

Was das Bild bedeuten soll, erklärt Thiel bei Instagram. „Mein Körper und ich. Was haben wir schon alles gemeinsam durchgemacht. Auf meiner Haut ein Labyrinth, symbolisch für die ganzen Irrwege und Sackgassen des Lebens - auf meiner langen Suche nach mir selbst“, so die Influencerin.

Das ist Sophia Thiel:

Sophia Laura Maria Thiel wurde am 13. März 1995 in Rosenheim geboren

Im Jahr 2012 widmete sie sich dem Bodybuilding und nahm innerhalb von drei Jahrenüber 25 Kilo ab

Bekannt wurde Sophia Thiel durch ihren Online-Fitnesskurs

Von 2017 bis 2019 war sie als Online-Coachin für die „The Biggest Loser“-Kandidaten tätig

Am 9. Januar 2019 veröffentlichte sie eine eigene Fitness-Zeitschrift mit dem Titel „Sophia Thiel Magazin“

Im Mai 2019 kündigte Sophia Thiel eine YouTube-Pause an und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück

Und weiter: „Vor allem während meiner Social Media Auszeit fühlte ich mich verloren und wie in einem Labyrinth: verirrt. Verzweifelt auf der Suche nach Antworten für meine damals noch nicht diagnostizierte Essstörung.“

Sophia Thiel: „Mein eigener Körper fühlte sich an wie mein Gegner“

Auffällig: Sophia Thiel spricht von sich und ihrem Körper getrennt. Das hat auch einen Grund. „Man könnte meinen, dass man von sich selbst und seinem Körper zusammen in EINEM spricht und nicht voneinander getrennt, so wie ich das hier mache. Aber so war es lange Zeit bei mir - egal wie sehr ich dagegen ankämpfte, mein eigener Körper fühlte sich an wie mein Gegner, mein größter Saboteur meines ‚Glücklich-Seins‘“, erklärt die 25-Jährige.

Zum Glück hat sie wieder zurück zu sich gefunden. Thiel: „Bis ich wieder zu meiner persönlichen Mitte, meinem Zentrum, gefunden habe, musste einige Zeit vergehen und es war wahrscheinlich die persönlich schwierigste Zeit meines Lebens. Doch die Suche hat endlich sein Ende gefunden.“