Sonja Zietlow: Nach dem „Dschungelcamp“ kann sie es nicht mehr leugnen

In diesem Jahr wollen die „Dschungelcamp“-Zuschauer vor allem eines: mehr Biss bei den Kandidaten! Die 18. Staffel ist Rekordmeister, wenn es um Prüfungsabbrüche geht – noch nie haben sich die Stars so geziert, sich den Herausforderungen zu stellen, wie im „Dschungelcamp 2025“.

Und dennoch sitzen regelmäßig genügend Zuschauer vor dem Bildschirm, um Lilly Becker, Edith Stehfest und Co. im Busch zu sehen.

Nachdem die Sendung am Freitagabend (7. Februar) im TV lief, war es den Mitwirkenden wie Sonja Zietlow sofort klar.

Sonja Zietlow: Nach dem „Dschungelcamp“ ist es klar

Die Quoten konnten sich auch zum Wochenende hin durchaus sehen lassen! Es war nicht zu leugnen, dass RTL mit der Show am Freitag vorne lag. Im Schnitt verfolgten 1,51 Millionen der 14- bis 49-Jährigen, wie Maurice Dziwak am Ende das Camp verlassen musste (hier seine ersten Worte nach dem Rauswurf >>>).

Das ergab eine Reichweite von 29,9 Prozent! RTL erzielte laut „DWDL“ am Freitag mit der Sendung sogar die zweithöchste Reichweite dieser Staffel. Insgesamt interessierten sich beim Gesamtpublikum 4,06 Millionen Zuschauer für das „Dschungelcamp“ – was einen Marktanteil von 16,4 Prozent ergab.

Die anschließende Dschungelsendung „Die Stunde danach“ lockte in etwa noch die Hälfte der Zuschauer vor den Fernseher. So wollten beim Gesamtpublikum 2,02 Millionen Menschen Angela Finger-Erben und Olivia Jones in ihrer Show sehen, beim jungen Publikum waren es 710.000 Menschen. Letztere Zielgruppe holte damit einen Marktanteil von 20,0 Prozent.

Aktuell verweilen noch fünf Stars im „Dschungelcamp“ und hoffen auf die Krone. Wer die amtierende Dschungelkönigin Lucy Diakovska vom Thron stößt, wird sich beim großen Finale am Sonntag (09.02.) zeigen. Los geht es mit der Finalshow wie gewohnt zur Primetime um 20.15 Uhr.

Mit Maurice‘ Dschungel-Aus waren übrigens nicht alle Zuschauer einverstanden. Warum einige sogar richtig sauer waren und wen sie lieber draußen gesehen hätten, erfährst du HIER.