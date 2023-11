„Sommerhaus der Stars“-Siegerpaar spricht Klartext – IHN wollen sie nie wieder sehen

Keine Reality-TV-Show sorgte in diesem Jahr für soviel Aufruhr wie die RTL-Sendung „Das Sommerhaus der Stars“. Eine Reihe an Promipaaren, die aus anderen Reality-TV-Formaten bekannt sind, zogen in das heruntergekommene Haus mitten in Deutschland ein. In täglichen Spielen traten die Konkurrenten gegeneinander an und kämpften um die Gewinnsumme von 50.000 Euro.

In der aktuellen Staffel des „Sommerhauses“ reihten sich Eskalationen, emotionale Dramen und Intrigen aneinander. Besonders ein Streit, der zwischen Dschungelkönig Gigi Birofio und Can Kaplan eskalierte, sorgte für Sprachlosigkeit bei den Zuschauern. Nach dem Mega-Zoff wurde Birofio der Show verwiesen. Nach wochenlangem Bangen steht nun das Siegerpaar der diesjährigen Staffel fest: Serkan Yavuz und Samira Klampfl nehmen den Geldgewinn mit nach Hause. Nun spricht das Liebespaar nach seinem Auszug Klartext.

„Sommerhaus der Star“-Sieger finden deutliche Worte

Kurz nach dem Auszug stellt sich das Siegerpaar den ersten Interviewfragen des Senders RTL. Auf dem Instagram-Account vom „Sommerhaus der Stars“ nehmen Serkan und Samira kein Blatt vor den Mund. Der Sender kommentiert das Interview mit den Worten: „Hier für euch das exklusive Sieger-Interview mit Samira und Serkan.“ Bereits in den ersten Sekunden des Videos wird die unbändige Freude des Paares sichtbar. Serkan bekräftigt: „Das kann man nicht beschreiben, das ist der geilste Titel ever“ und Samira ruft quietschend: „Wir haben es geschafft.“

Als emotionalsten Moment beschreibt das Promipaar die Spiele, bei denen es sich in die Haare bekommen habe. Serkan schwärmt jedoch sofort: „Hier habe ich gesehen, wie wir als Team funktionieren, auch nach solchen Niederlagen.“

Auch auf die Frage danach, wen das Paar nie wieder sehen möchte, antworten die Fernsehstars ehrlich. Samira findet deutliche Worte und sagt: „Ich möchte nie wieder etwas mit Aleks Petrovic zu tun haben. Wir haben uns nicht gemocht. Es ist viel Scheiße passiert. Ich wünsche ihm trotzdem nichts Schlechtes, denn ich bin kein schlechter Mensch. Aber es ist voll in Ordnung, dass sich die Wege hier getrennt haben und sie sich hoffentlich nie wieder kreuzen.“ Serkan stimmt seiner Liebsten zu, ergänzt jedoch: „Aber ich weiß, dass man sich im Leben immer zwei Mal sieht. Aber der kann uns gestohlen bleiben.“

Bei dieser Antwort bleibt nicht viel Freiraum für Interpretationen.

Die Meinungen über den Sieg der „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer gehen jedoch auseinander. Ein Fan der Serie freut sich über den Erfolg von Serkan und Samira und schreibt: „Ein Paar, welches das Spiel verstanden hat. Und nur weil es Nachrücker sind, ist es nicht gleich unverdient. Ihr habt es verdient.“ Ein weiterer Follower sieht das allerdings anders und kommentiert: „So unsympathisch. Immer nur schadenfroh anderen gegenüber.“ In einer Reality-TV-Show wie dem „Sommerhaus“ kann man es vermutlich nie allen Zuschauern recht machen.

Abschließend finden Samira und Serkan klare Worte über das Reality-TV-Format. Das Promipaar ist sich einig und erzählt: „Das Sommerhaus ist das absolute Beziehungs-Bootcamp. Da wirst du in deiner Beziehung an die Grenzen gebracht und darüber hinaus.“ Das Liebespaar scheint diese Herausforderung gut gemeistert zu haben.