„Sommerhaus der Stars“: Ex-Skandal-Paar gibt Trennung bekannt – und packt über Dreh-Abbruch aus

Als Team gehen die Paare ins „Sommerhaus der Stars“ – und als geschiedene Leute kommen viele wieder raus. Es ist fast wie ein Fluch, der auf dem Haus in Bocholt liegt. Die Teilnahme ist für viele Paare eine wahre Bewährungsprobe für die Beziehung – und nicht wenige scheitern.

Nun hat ein ehemaliges Ex-Paar ebenfalls seine Trennung offiziell bekannt gegeben. Schon im „Sommerhaus der Stars“ krachte es gewaltig, doch zunächst verließen sie das Experiment gemeinsam. Doch am Ende sollte ihre Lieber dennoch scheitern.

„Sommerhaus der Stars“: Ehe endgültig gescheitert

Schon während seiner Teilnahme wurde Mike Cees von den Zuschauern heftig für seinen Umgang mit seiner Frau Michelle Monballijn kritisiert. Nach seinem Auszug gelobte er Besserung und das Paar wollte an der Beziehung arbeiten. Eine Paartherapie sollte endlich die Wende bringen, doch nun bestätigt die 44-Jährige in ihrer Instagram-Story das endgültige Aus ihrer Ehe. „Ich bin unwahrscheinlich traurig, aber ich habe mich für die Trennung entschieden. Es ging lange Hin und Her“, so ihre Worte.

Das Fass sei übergequollen als Michelle von der Affäre mit Arielle erfahren habe. „Ich habe nach einer versteckten Kamera gesucht“, fasst die betrogene Ehefrau ihre Gedanken zusammen. Während das Paar in Therapie war, liefen auch die Dreharbeiten vom neuen RTL-Format „B:Real – Echte Promis, echtes Leben“. Nach dem Affärenskandal waren Mike Cees und Michelle Monballijn nicht mehr in dem Format zu sehen.

„Mike Cees hat aus freien Stücken entschieden B:REAL zu verlassen. Wir respektieren diesen Schritt und wünschen ihm alles Gute“, erklärte RTL2 auf Nachfrage von „Promis und mehr“. Nun äußert sich auch Michelle zu dem Drehabbruch. „Ich wollte für B:Real weiter drehen, aber es ging nicht sofort nachdem ich es erfahren habe, weil ich unter Schock stand und mich schützen wollte“, erklärt die Blondine in ihrer Story. Ob es noch weitere Folgen mit ihr geben werde, wisse sie zum aktuellen Zeitpunkt nicht.