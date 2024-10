„Sommerhaus der Stars“: Zuschauer gehen nach Rauswurf auf die Barrikaden

Der Bauernhof auf Bocholt-Barlo hat seine Tore endlich wieder für das „Sommerhaus der Stars“ geöffnet. Seit seiner Erstausstrahlung begeistert die Reality-Show und brachte bereits mehrere Promi-Paare an ihre persönlichen Grenzen. Auf engem Raum kann es schließlich schonmal zu hitzigen Diskussionen kommen. Zielscheibe sind in der diesjährigen Staffel vor allem „GNTM“-Star Tessa Bergmeier und ihr Partner Jakob und Designerin Sarah Kern und ihr mittlerweile Ex-Partner Tobias Pankow.

Letzteres Pärchen musste die Sendung nun schon wieder verlassen. Dass stattdessen ihre Erzfeinde eine zweite Chance bekommen, stößt vielen Zuschauern bitter auf.

„Sommerhaus der Stars“: Streit entbrennt

Doch zurück auf Anfang. Der Streit zwischen Tessa plus Partnern inklusive Sarah plus Partner entbrannte am oft emotional diskutierten Thema Veganismus. Tobias ist Hobby-Jäger, Tessa dagegen Veganerin mit Leib und Seele. Unterstützt wird sie in ihrer Überzeugung allerdings lediglich von Partner Jakob – ihre Mitstreiter sind bekennende Fleischliebhaber.

Die Meinungsverschiedenheit spiegelt sich in Folge 3 (TV-Ausstrahlung: 01. Oktober) ebenfalls in der Abstimmung wider, wer den Bauernhof als erstes Paar verlassen muss. Ausnahmslos alle Paare wählen die passionierte Tierschützerin und ihren Jakob. Trotz klarer Mehrheit müssen sie sich noch einmal in einem Exit-Game gegen Sarah und Tobias beweisen – eine Entscheidung von RTL, die den Zuschauern ganz und gar missfällt!

„Sommerhaus der Stars“: Fans auf 180

Denn Tessa und Jakob gewinnen das Spiel – und dürfen weiterhin um das Preisgeld kämpfen. Das eindeutige Ergebnis der Rauswahl spricht allerdings eine ganz andere Sprache und spiegelt auch die Meinung vieler Fans wider: Die hatten bereits nach Folge eins genug von Tessa und Jakob. „Ziemlich unfair, die Veganer hatten 95 Prozent der Stimmen“, echauffiert sich ein Zuschauer auf Instagram.

„Wenn bei einer Nominierung alle Stimmen an ein Paar geht, finde ich es Mist, dann eine Challenge anzukündigen!“, stimmt ein anderer User zu.

Doch nicht alle Fans des Sommerhauses schießen gegen Tessa und Jakob. So werden in der Kommentarspalte ebenfalls Stimmen laut, dass Sarah und Tobias berechtigt nach Hause fahren müssen. Mit dieser Diskussion beweist das „Sommerhaus der Stars“ erneut, warum es für explosive Auseinandersetzungen bekannt ist.