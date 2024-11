„Sommerhaus der Stars“: Tessa erhebt Vorwürfe gegen RTL – „Absolut verantwortungslos“

Das Wiedersehen der diesjährigen Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ setzte dem Geschehen der vergangenen Wochen noch einmal die Krone auf. In der Wiedersehensshow kam es erneut zu einem heftigen Schlagabtausch der Kandidaten. Auch nach dem „Sommerhaus der Stars“-Dreh sorgen einige Themen noch immer für enormes Konfliktpotenzial.

Auch in diesem Jahr moderierte Frauke Ludowig wieder die Reunion des „Sommerhaus der Stars“. Dabei kam sie diesmal stark an ihre Grenzen. Schreien, Weinen, Beleidigen – das Wiedersehen war geprägt von puren Emotionen. Besonders zwei „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer gerieten dabei wieder einmal aneinander.

Alessia Herren schämt sich für ihr Verhalten im „Sommerhaus der Stars“

Im Verlauf des Wiedersehens vom „Sommerhaus der Stars“ konfrontiert Frauke Ludowig auch Alessia Herren und ihren Ehemann Can. Die Moderatorin sei nach wie vor geschockt von ihrem Umgang miteinander im Sommerhaus. Im Nachhinein habe sich das Paar reflektiert und an sich gearbeitet. „Es tut mir leid für mein Verhalten“ entschuldigt sich Alessia Herren und ihr Ehemann Can ergänzt: „Es geht halt wirklich gar nicht.“ Trotz der gelobten Besserung eskaliert nur wenig später ein Streit mit Konkurrentin Tessa Bergmeier.

Moderatorin Frauke Ludowig fragt Alessia Herren gezielt danach, warum Kandidatin Tessa Bergmeier so eine Reizfigur war. Alessia antwortet prompt: „Seitdem ich gemerkt habe, wie sie dieses vegane Leben rüberbringt.“ Ihr Partner Can wirft Tessa außerdem vor, nicht geteilt zu haben und, dass sie sogar Brot in ihrem Zimmer versteckt haben soll. Dieser Vorwurf entfachte eine hitzige Diskussion unter den Kandidaten im Studio.

„Sommerhaus der Stars“: Alessia Herren vs. Tessa Bergmeier

Als Tessa Bergmeier plötzlich anfängt lautstark loszubrüllen, nutzt Alessia Herren die Situation, um ihre Mitstreiterin nachzuäffen. Bereits wenige Minuten nach Beginn des Wiedersehens vom „Sommerhaus der Stars“ ergriff Tessa panisch die Flucht aufgrund einer Panik-Attacke. Mit den Worten „Ich krieg’ Panik!“ ahmt Alessia die Situation nach, als Tessa aufsteht und sich ihr nähert. Ob dieses Verhalten für eingangs gelobte Besserung spricht…

Tessa Bergmeier erhebt anschließend schwere Vorwürfe gegen den Sender. Unter einem Instagram-Beitrag vom „Sommerhaus der Stars“ kommentiert sie: „Statt ihr Verhalten zu kritisieren, richtete sich die Kritik von Frauke Ludowig gegen mich. Mein veganer Lebensstil wurde ins Lächerliche gezogen, und Stigmatisierungen sowie Hetze wurden dadurch unterstützt. Absolut verantwortungslos von RTL.“

Das große Wiedersehen der diesjährigen Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ könnt ihr jederzeit auf RTL+ schauen.