„Sommerhaus“-Star zeigt sich komplett nackt – ihr Freund ist völlig ahnungslos

Bald zieht für viele Zuschauer wieder die schönste TV-Sendung des Jahres ins Programm ein: „Sommerhaus der Stars.“ Seit seiner Erstausstrahlung begeistert die Reality-Show und brachte bereits mehrere Promi-Paare an ihre persönlichen Grenzen. Dienstagabend (10. September) konnte die erste Folge bereits in der RTL+-Mediathek abgerufen werden. Ab dem 17. September gibt es dann auch im Fernsehen die geballte Ladung.

Doch kurz nach dem Auftakt macht vor allem ein Paar von sich reden: Model Vanessa Schmitt und ihr Schauspieler-Freund Raúl Richter. Denn die 28-Jährige zog sich jetzt für den Playboy aus – doch ihr Partner ist völlig ahnungslos!

„Sommerhaus“-Star lässt die Hüllen fallen

Im „Sommerhaus der Stars“ hat sich direkt ein Paar zum Gesprächsthema Nummer Eins entwickelt: Vanessa Schmitt und Raúl Richter. Bevor es allerdings nach Bocholt-Barlo ging, hatte das Model eine ganz andere Mission: Für den Playboy posieren. Die Fotos sollen für ihren Partner eine Überraschung sein – er kennt sie noch gar nicht!

So verriet Schmitt „Bild“: „Ich möchte ihn mit dem fertigen Ergebnis überraschen. Ich weiß, dass er sehr stolz auf mich sein wird.“ Der ehemalige „GZSZ“-Schauspieler unterstützt seine Freundin voll und ganz bei dem Projekt, wie er der Zeitschrift erzählte. Er findet es „super“, dass sich seine Vanessa im Magazin zeigt. „Wenn nicht sie – wer dann? Ich habe bewusst darauf verzichtet, die Vorauswahl der Bilder zu sehen, weil ich mich komplett beeindrucken lassen möchte.“

Doch das sind nicht die einzigen Neuigkeiten des Paares!

„Sommerhaus der Stars“-Paar schockt weiter!

Denn schon im „Sommerhaus der Stars“-Podcast ließ Raúl Richter die Bombe platzen: Vor zwei Jahren ging er seiner Freundin fremd! Aber jetzt stellt er klar: „Das haben wir dann nach ein paar Monaten geklärt. Ich habe für die Beziehung gekämpft. Und seitdem sind wir wieder mehr als glücklich und fester zusammen denn je.“

Doch in der ersten Folge des Reality-TV-Formats legte er nun nach – und gibt seiner Partnerin einen Freifahrtschein fürs Fremdgehen! Seine Liebste darf sich auch gerne anderweitig umschauen. Der Haken: Raúl will nur nichts davon wissen. „Wenn du mir fremd gehst…Ich will es nicht wissen. Aber wenn du es machst, ist es okay!“, kommuniziert der „GZSZ“-Star ganz offen.

Na, wenn Vanessa Schmitt und Raúl Richter im „Sommerhaus der Stars“ schon zu Beginn für Wirbel sorgt, können sich die Zuschauer wohl auf jede Menge Drama und Zündstoff freuen!