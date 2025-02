„Sommerhaus“-Star im Krankenhaus – „Die OP war schon lange überfällig“

Für ihn heißt es derzeit: Krankenhaus statt Kameras! Der ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidat Eric Sindermann (36) muss sich einer notwendigen Operation unterziehen. Der Modedesigner und einstige Handballprofi meldet sich jetzt „noch benebelt“ aus der Sportklinik in Halle.

Am Montag (24. Februar) postete der Reality-Star ein Bild auf Instagram, welches ihn lächelnd im Krankenbett zeigt. Der Fuß dick bandagiert, doch sein Daumen nach oben signalisiert: Alles gut überstanden! „Ich fühle mich bestens aufgehoben und bin froh, von solchen Profis operiert worden zu sein“, schreibt er optimistisch.

„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer berichtet aus dem Krankenhausbett

Der Grund für den Aufenthalt? Ein Eingriff am Fuß! „Der Hallux wurde hier vorne geglättet, weggeschliffen“, erklärt Eric in einem Video. Außerdem hätten die Ärzte seinen Plattfuß korrigiert. Auch die Ferse wurde „nach oben geholt“. Eine OP, die längst überfällig war. „Vor zwei Stunden war die OP. […] War schon eine harte Sache, aber alles super“, berichtet er tapfer.

+++ Auch spannend: „Sommerhaus der Stars“-Paar räumt mit Gerüchten auf – „Finde das unangemessen“ +++

Doch nun heißt es erstmal pausieren. Sechs Wochen Schonzeit, bevor er wieder auf die TV-Bildschirme zurückkehren kann. Ein kleines Hindernis gibt es noch: die Mobilität. „Ich kann erst mal nichts alleine machen“, gesteht er. Die Urinflasche, liebevoll „Urinente“ genannt, ist sein neuer ständiger Begleiter.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch Eric zeigt sich kämpferisch: „Ich habe mich noch nie so wohl in einer Klinik gefühlt. Und an die Ente habe ich mich inzwischen auch gewöhnt.“

Seine Fans stehen hinter ihm! Unter dem Post wimmelt es von Genesungswünschen. „Gute Besserung … Und natürlich kommst du stärker wieder zurück“, ermutigt ihn ein treuer Follower.