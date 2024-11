„Sommerhaus der Stars“-Star erlebt üble Tattoo-Panne – „Sauer und enttäuscht“

Man kennt Christina Grass (36) als Kandidatin des ,,Bachelors“ 2019, wo sie um das Herz von Andrej Mangold buhlte, und als Teilnehmerin am ,,Sommerhaus der Stars“ 2022 mit ihrem Ex-Partner Marco Cerullo auf RTL. Nun macht der in Nienburg an der Weser aufgewachsene Reality-Star aber ganz anders auf sich aufmerksam.

Vor dem Besuch in einem Tattoostudio fängt sich bei vielen Menschen das Gedankenkarussell an, zu drehen. „Hoffentlich entspricht das Endergebnis auch genau meiner Vorlage“ oder „Bitte, lass den Tattoowierer keinen schlechten Tag erwischt haben“ sind dabei immer wiederkehrende Gedanken. Oftmals ist dieses stressige Kopfzerbrechen völlig umsonst. So aber nicht bei Christina Grass. Ihr Tattoostudiobesuch glich im wahrsten Sinne des Wortes einem Alptraum!

„Sommerhaus der Stars“-Star: Unvergesslicher Besuch beim Tattoowierer

Auf Instagram kündigte sie einst verheißungsvoll an, dass bei ihr demnächst ein Projekt anstehe. Dieses wolle sie mit ihren Fans teilen. Allerdings kam es nie dazu. Im Rahmen einer Fragerunde erklärte sie jetzt die Gründe dafür. „Ich habe mir mit meinen besten Freundinnen ein Tattoo stechen lassen. Was soll ich sagen… Bei mir ist ein Schreibfehler drin“, erzählte sie.

+++ Ebenfalls interessant: „Sommerhaus der Stars“: Nach der Ausstrahlung macht die Nachricht die Runde +++

Außerdem teilte sie ihren Followern mit, dass die anschließende Kommunikation mit dem Tattoostudio nicht sonderlich gut verlaufen sei. „Leider kam von dem Studio so wenig Resonanz und Vorschläge, dass ich echt sauer und enttäuscht bin“, fügte die Influencerin hinzu. Jetzt sei erst einmal damit beschäftigt, die Tattoopanne zu korrigieren und ihren Fans ein Foto nachzureichen.

Dieser verkorkste Tattoostudiobesuch war bezeichnend für das Jahr des Reality-Stars. So hatte sie im Juli mit einer Trennung von ihrem langjährigen Freund Marco Cerullo zu kämpfen. Gemeinsam waren die beiden noch im Sommerhaus der Stars 2022 zu sehen. Diese schwierige Zeit beschrieb sie folgendermaßen: „[Ihr habt] lange nichts von mir gehört. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Zeit für sich. Derzeit ist einfach sehr viel los und das Ganze geht natürlich auch nicht spurlos an einem vorbei.“