„Sommerhaus der Stars“: Kurz nach TV-Start erreicht RTL die bittere Nachricht

In Bocholt wird im „Sommerhaus der Stars“ wieder um den Titel gekämpft. Wer sich gegen die Konkurrenz durchsetzt, kann sich darüber hinaus auch auf ein dickes Preisgeld freuen. Während die RTL+-Abonnenten die erste Folge bereits gesehen haben, kamen die TV-Zuschauer erst diesen Dienstag (17. September) in den Genuss. Doch wie kam der Staffel-Auftakt beim Publikum an? Ein Blick auf die Quote schafft Klarheit.

„Sommerhaus der Stars“: RTL erreicht die News

Um Punkt 20.15 Uhr ging es am Dienstagabend (17. September) im „Sommerhaus der Stars“ bei RTL los. Nachdem die Kandidaten ins Haus eingezogen sind und es bereits zu ersten Konflikten kam, müssen die Paare sich in einem Spiel beweisen. Am Ende sorgt das sogenannte Stimmungsbarometer noch für ordentlich Zoff.

Die Zuschauer scheinen sich für das rege Treiben im „Sommerhaus der Stars“ zu interessieren. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, schalteten insgesamt 1,14 Millionen Menschen ein. Das entspricht einem starken Marktanteil von 10,4 Prozent. Doch einen bitteren Beigeschmack gibt es dann doch.

„Sommerhaus der Stars“ im Abwärtstrend

Schaut man auf die Quoten der vergangenen Staffeln wird deutlich, dass das „Sommerhaus der Stars“ beim Auftakt an Zuschauer verloren hat. Im Jahr 2021 konnte sich RTL mit der ersten Folge beispielsweise 14 Prozent Marktanteil sichern. Zwei Jahre später waren es 14,2 Prozent.

Bedenklich dabei ist allerdings der Fakt, dass die erste Folge bereits eine Woche früher bei RTL+ zu sehen war. Wie viele Zuschauer beim Streamingdienst unterwegs waren, ist allerdings nicht bekannt. Bleibt abzuwarten, wie sich die Einschaltquoten im Verlauf der Staffel entwickeln werden.

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 17. September im Free-TV. Die neuen Folgen gibt es für RTL+-Abonnenten immer eine Woche früher.