Sky verliert Sender – DAS fliegt bald aus dem Programm

Schlechte Nachrichten für Sky. Der Pay-TV-Riese verliert Ende diesen Jahres einen Sender. Betroffen ist die zuletzt immer wichtiger gewordene Unterhaltungs-Sparte.

Für Kunden von Sky bedeutet das, dass sie nur noch bis Dezember auf den entsprechenden Channel zugreifen können. Was für die Zukunft geplant ist, hat ein Sprecher des Unternehmens gleich mit verraten.

Sky muss Unterhaltungssender schließen

NBC Universal stellt den Kanal „E! Entertainment“ in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) zum Ende des Jahres ein. Das berichtet „Broadband TV News“, Demnach ist im Dezember Schluss mit dem Sender.

Seit 2011 gibt es diesen in Deutschland und war über Sky zu sehen. Wie NBC Universal gehört auch die Sky Gruppe dem Mutterkonzern Comcast an und teilt daher so manche Inhalte.

Sprecher bestätigt das Aus

Zentrale Inhalte des Programms von „E! Entertainment“ waren News aus Hollywood, Hintergründe aus dem Showgeschäft und generelle Einblicke in die Welt der Promis. Darauf müssen Kunden von Sky in Zukunft verzichten.

Das ist Sky:

Die Sky Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Unterföhring bei München

Sky startete 2009 in Deutschland und Österreich und ging aus Premiere hervor

Neben dem linearen Fernsehen bietet Sky auch Streaming über App an

Das Aus bestätigte ein Sprecher von Sky Deutschland. „Aus strategischen Gründen wird der Sender E! Entertainment zum Jahresende eingestellt“, erklärte dieser gegenüber „Broadband TV News.“

Sky will sich auf andere Sender konzentrieren

Stattdessen werde man sich „voll und ganz auf unsere sehr erfolgreichen Pay-TV-Sendermarken 13th Street, SYFY und Universal TV“ konzentrieren und „unseren Kunden ein spannendes und breites Unterhaltungsportfolio“ bieten, heißt es zudem.

Der Unterhaltungsbereich ist für Sky seit einiger Zeit von wachsender Bedeutung. Im Sport sind die Rechte in Deutschland hart umkämpft. Konkurrent DAZN konnte immer wieder große Erfolge feiern und dem Unternehmen aus Unterföhring so Übertragungsrechte abluchsen.