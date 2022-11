Sky mit großen Plänen – Pay-TV-Riese hebt Kooperation auf das nächste Level

Sky schafft ein neues Produktangebot für seine Abonnenten. Nachdem bereits die Partnerschaft mit „Peacock“ angekündigt wurde, wird der Pay-TV-Sender den Zuschauern des Senders nun noch mehr Inhalte anbieten.

Der Grund dafür: Sky und Peacock werden eine gemeinsame Serie zusammen produzieren. Die Sky-Kunden dürfen sich freuen.

Sky: Neue Serie kommt ins Programm

Sky und Peacock werden schon bald eine gemeinsame Fernsehserie produzieren. Diese soll nach dem Thriller „The Day of the Jackal” von Frederick Forsyths und der preisgekrönten Verfilmung aus dem Jahr von 1973 von Universal Pictures inspiriert sein.

Gareth Neame, der Executive Producer von Carnival Films meinte dazu: „Es ist eine aufregende Aussicht, mit Ronan Bennett und Brian Kirk an diesem zeitgenössischen Katz-und-Maus-Thriller zu arbeiten“.

„Wir werden das paneuropäische Setting beibehalten und die Stärken des episodischen Fernsehens in diesem rasanten, intelligenten internationalen Thriller mit der Geschichte eines Attentäters und dem Wettlauf, ihn zu stoppen, immer noch im Mittelpunkt des Geschehens spielen“, kündigte er im Nachgang an.

Spionagethriller soll „Sky-Publikum in ganz Europa zugänglich gemacht werden“

Meghan Lyvers, Director of Original Drama, Sky Studios UK&I, meinte zu der Zusammenarbeit: „The Day of the Jackal ist ein zeitloser internationaler Spionagethriller, der auf der ganzen Welt beliebt ist“. „Ronans treibendes Storytelling wird die Zuschauer auf Trab halten, und wir können es kaum erwarten, diese erstklassige, filmische Weltenbummlerserie dem Sky-Publikum in ganz Europa zugänglich zu machen“, ergänzte sie.

Die Produktion der Serie wird demnach im kommenden Sommer beginnen. Sie soll bei Sky UK und Irland produziert werden. Die ausführenden Produzenten sind Gareth Neame und Nigel Marchant. Christoph Hall ist der Chef-Produzent. Frederick Forsyth steht als beratender Produzent zu Seite. Verfügbar wird die Serie auf Peacock in den USA sein. Sky-Kunden werden die Serie in Irland, Großbritannien, Deutschland, Schweiz, Österreich und Italien sein verfolgen können.