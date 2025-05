Sky: Liga-Wahnsinn! Für den Pay-TV-Sender sind das Mega-News

Was war das wieder für ein irres Fußball-Wochenende in Deutschland! Wer sich darüber freuen durfte? Sky. Der Pay-TV-Sender erlebte das vorletzte Konferenz-Wochenende, bevor am 34. und damit letzten Spieltag eine Ära endet.

Für Sky gab es aber auch noch etwas anderes, das für großen Jubel sorgte. Der Aufstieg des Hamburger SV brachte viele Fußballfans vor den TV. Alles in allem waren es erfolgreiche Tage für das Unternehmen.

Sky jubelt über Fußball-Wochenende

Gut für Sky: Mit dem HSV kehrt ein Traditionsverein mit vielen Fans wieder in die Fußball-Bundesliga zurück. Der einstige Bundesliga-Dino schaffte nämlich den Aufstieg durch einen deutlichen 6:1-Sieg gegen den SSV Ulm, der wiederum aus der 2. Liga abgestiegen ist. Beim Pay-TV-Sender sahen mehr als 600.000 Zuschauer sich das Zweitliga-Duell an. Top-Quoten für Sky!

Auch im Free-TV gab es starke Quoten. Sport1 durfte sich über 980.000 Fans freuen. So viele waren es noch nie in den vergangenen Jahren bei einer Live-Übertragung eines Zweitliga-Spiels, berichtet „DWDL“. So sahen also knapp eineinhalb Millionen Menschen den Aufstieg der Hamburger im TV. Die Partie war Marktführer an dem Abend.

Sport1 kam auf 360.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, bei Sky waren es 320.000. Während der Free-TV-Sender sich auch hier über einen Rekord-Marktanteil in Höhe von 8,3 Prozent freuen konnte, lief es auch bei Sky mit 7,2 Prozent sehr stark.

Millionen-Zuschauer am Wochenende

Aber auch der Nachmittag lief bei Sky mehr als nur erfreulich. So schauten etwas weniger als eine Million Fußballfans die Bundesliga-Konferenz. Die rund 940.000 Zuschauer bedeuten einen starken Anteil von 22,8 Prozent bei den 14-bis 49-Jährigen. Auch das Topspiel mit dem FC Bayern München lief besser als sonst. 970.000 waren es, die sich die Partie gegen Borussia Mönchengladbach angeschaut haben. Ein Marktanteil von 14,1 Prozent.

Am letzten Spieltag wird es dann richtig spannend. Es müssen nämlich noch einige Entscheidungen getroffen werden. Der BVB kämpft um die Teilnahme an der Champions League und einige andere Klubs wollen ebenfalls international spielen. Zudem ist es die letzte Bundesliga-Konferenz bei Sky. Ab der kommenden Saison hat DAZN die Rechte dafür.