Aus und vorbei! Der Sender Sky geht nun einen radikalen Schritt, der vor allem Serienfans traurig stimmen dürfte.

Bereits seit geraumer Zeit häuften sich Spekulationen um einen potenziellen Verkauf von Sky Deutschland. Jetzt folgt offiziell der Hammer.

Sky macht Schluss – bitter für Serien-Fans

Beim Sender hat man sich laut „Quotenmeter.de“ unter Berufung des Magazins „Variety“ im deutschsprachigen Raum dazu entschlossen, sämtliche Eigenproduktionen im fiktionalen Genre zu stoppen. Sky-Deutschland-Chef Devesh Raj soll die Sky-Mitarbeiter am Donnerstag (29.06.) darüber informiert haben.

„Da wir uns weiterhin auf den Aufbau eines nachhaltigen Geschäfts in der DACH-Region konzentrieren, müssen wir schwierige Entscheidungen darüber treffen, wo wir unsere Investitionen einsetzen, um sicherzustellen, dass wir dem Unternehmen und unseren Kunden einen Mehrwert bieten“, so Raj. „Aus diesem Grund haben wir heute die Entscheidung getroffen, die Produktion neuer Sky Originals ab 2024 einzustellen. Wir verpflichten uns, die derzeit in Produktion befindlichen Projekte fertigzustellen.“

Momentan sind unter anderem die Serien-Formate „Helgoland 513“ und eine weitere Staffel von „Das Boot“ bei Sky in Produktion. Doch damit ist nun also Schluss. Ebenso wie mit Serien, die sich bereits in der Entwicklungsphase befanden. Für die Fans wird der Verlust des Formats „Babylon Berlin“ aber die wohl bitterste Pille sein. Denn mit einer fünften Staffel ist jetzt wohl nicht mehr zu rechnen.

Vor acht Jahren startete Sky die Serien-Offensive, doch die Unterhaltungsbranche sowie das Zuschauerverhalten hätten sich laut Raj rasant entwickelt. Offenbar zu rasant, wie man anhand des radikalen Schrittes nun sieht.